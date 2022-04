Vader Lars rent na diagnose Frenkie (1) marathon voor diabetesonderzoek: 'Teveel snoep gegeven?’

Frenkie loopt met een grijns op zijn gezichtje wat rondjes rond de salontafel en ziet de doos met koek op tafel staan. Hij mag er wel eentje, van vader Lars. ,,Want zijn suiker was laag vanochtend. Dan kan het wel.’’ Ondanks dat het geen probleem is, wordt straks wel tot op de bodem uitgezocht hoeveel koolhydraten de koek bevat, want: ,,Alles houden we bij. Elk stukje appel, elk koekje.’’