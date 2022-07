Uit studie blijkt dat de biologische klok van mannen toch harder tikt dan altijd werd gedacht

De leeftijd van de man speelde nauwelijks een rol bij de kans op een gezond kind als vrouwen jonger dan 35 of ouder dan 40 waren, maar wel in de leeftijdscategorie daar tussenin: er was een 'aanzienlijke daling’ van het aantal levendgeborenen bij vrouwen tussen de 35 en 40 jaar als de man 40 jaar of ouder was. Daarover schrijft de Britse krant The Guardian op basis van een analyse van bijna 19.000 ivf-cycli door de Britse Human Fertilization and Embryology Authority.

De resultaten kunnen helpen bij voorlichting over vruchtbaarheid, zegt Kate Brian van het Fertility Network UK tegen de The Guardian. ,,De bevindingen dragen bij aan het groeiende bewijs dat vruchtbaarheid in hoge mate ook mannen aangaat. Dat toenemende bewustzijn over de invloed van mannen op het krijgen van kinderen, laat zien dat vruchtbaarheidsvoorlichting nodig is en blijft. Zowel voor kinderen als voor stellen die een gezin willen stichten.”

Je zaadcellen verbeteren; daar heb je als man zelf invloed op.

Fertiliteitsarts Tessa Cox zet op een rij wat je zelf kunt doen om de kans op een bevruchting te verhogen. Lees haar tips op Ouders van Nu.

Jonge eicel herstelt beschadigde, oudere spermacel

Geeta Nargund is hoogleraar reproductieve geneeskunde en een van de vier auteurs die aan het onderzoek hebben bijgedragen. Zij stelt dat de verantwoordelijkheid voor het niet vervullen van een gezamenlijke kinderwens al te lang bij vrouwen ligt.

De eicellen van jonge vrouwen hebben het vermogen om dna-schade in het sperma van oudere mannen te herstellen, legt Nargund uit. Als een vrouw ouder is dan 40, is de eicelkwaliteit lager en is de eicel minder in staat om eventuele schade in het sperma te herstellen. ,,Wat interessant is, is dat de leeftijd van de man meer invloed lijkt te hebben wanneer de vrouw tussen de 35 en 40 is”, aldus Nargund. Het aantal kinderen dat gezond ter wereld komt, daalt van 32,8 procent bij mannen onder de 35 tot 27,9 procent als de man tussen de 40 en 44 jaar is. Zijn mannen ouder dan 55 jaar, dan daalt het geboortecijfer nog verder tot 25 procent.

Nargund: ,,We weten dat een hogere leeftijd van de man de conceptie vertraagt, de bevruchtingssnelheid verlaagt en kan leiden tot meer miskramen of psychische stoornissen bij het nageslacht. Maar nu weten we dat voor vrouwen in een bepaalde leeftijdscategorie de leeftijd van de vader belangrijker is dan eerder werd gedacht.”

Bekijk hieronder onze video’s over gezondheid:

