Toen we wilden zwemmen werden eerst de kikkers eruit gevist, de dag erna bleef het zwembad gesloten

,,Drie jaar geleden stonden we op een superfijne camping in Luxemburg. Mooi zwembad, goede sanitaire voorzieningen, leuke speeltuinen inclusief springkussen én animatie. Er was een prima restaurant en het personeel was overal heel vriendelijk. Het leek ons dit jaar wel weer wat, met onze tweeling van 6. We hadden er heel veel zin in. Totdat ik een week voor vertrek een vraag stelde per mail, en toen per toeval ontdekte dat er dit jaar geen animatieteam is door personeelsgebrek. Mijn zoon met autisme gaat juist zo goed op zo’n animatieprogramma, dus dit was een flinke tegenvaller.”

,,Toch gingen we uiteraard met onze caravan richting het park; we hadden immers geboekt en het was kort dag. We gingen ervoor en zouden er alsnog een topvakantie van maken, bedachten we ons. Bij aankomst op het park bleek het buitenzwembad helemaal groen uitgeslagen te zijn. Toen mijn kinderen wilden zwemmen, werden eerst de kikkers uit het water gevist. De dag erna was het zwembad gesloten voor de rest van de vakantie. Daar viel dus wéér een activiteit weg op het dagprogramma van onze zoon, dat we bij gebrek aan animatieteam maar zelf in elkaar hadden geknutseld.”

Quote

Bloedhete douche

,,Tot overmaat van ramp waren de leuke speeltuinen ook niet meer aanwezig. Er was één klein speelplaatsje, verder niks. De kinderen waren er al snel op uitgekeken. Het restaurant bleek slechts twee uur per dag open, alleen in de avond. Even lekker een ijsje halen was er dus helaas ook niet bij. De hele dag moesten we de kinderen bezig zien te houden, vooral onze zoon. Hij was niet bepaald blij door alle tegenvallers en wij baalden ook nogal. Toen bleek dat de douches óf geen water gaven óf alleen een bloedhete straal, waren we er helemaal klaar mee.”

,,Ik twijfelde: moesten we maar naar huis gaan? Of toch nog een andere camping zoeken? Daar komen natuurlijk ook weer extra kosten bij. En verkassen is voor een kind met autisme niet zo fijn. Op aanraden van anderen hakten we toch maar de knoop door en zijn we naar een camping verderop vertrokken. Mijn man heeft nog geprobeerd met de eigenaar van de rampcamping te praten, maar die was alles behalve vriendelijk. We hebben het er dus maar bij gelaten toen we weggingen.”

,,Die hele verhuizing viel me eigenlijk best zwaar: alles inpakken en een half uur later weer uitpakken, de voortent weer opbouwen, enzovoorts. Maar goed, op deze camping was een helderblauw zwembad, inclusief binnenbad. Ook waren er speeltuinen, een binnenspeeltuin én er was animatie. Niet veel, maar in ieder geval gaf dit onze zoon houvast en ons een beetje rust. Voor hem was het switchen van camping ook even wennen natuurlijk. Wel ben ik achteraf blij dat we dit gedaan hebben: toch nog fijne dagen gehad deze vakantie.”

