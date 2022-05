Tien procent erbij en dat is terecht, vindt juf Marieke: ‘Nog nooit zo hard gewerkt als afgelopen jaar’

Het was een spannende beslissing, want we hadden net ons tweede huis gekocht. En nu verbraken we alle vaste contracten op grond waarvan de bank ons geld had geleend voor dat huis.



Ik werd zzp-er; een zelfstandige zonder personeel. Maar ook zonder poen als ik ziek was/ben. En dat pensioen… nou ja, dat zit in ons huis, maak ik mezelf maar wijs.