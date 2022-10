Slik je eigen voorkeuren in en zes andere adviezen als je kind een studie kiest

1. Begin op tijd

‘Op tijd’ is een relatief begrip. Lonneke Boons, stresscoach voor jongvolwassenen, ziet in haar praktijk nogal wat middelbare scholieren die last minute (dus vlak voor de deadlines van inschrijving voor een studie) nog bij haar aankloppen voor studiekeuzeadvies. Dat is eigenlijk niet nodig als je begint met je studiekeuze in het schooljaar vóór je examenjaar. Boons: ,,Als ouder heb je invloed op het in gang zetten van de studiekeuze. Door er een gesprek over te voeren, maar ook door je kind te wijzen op de kwaliteiten en talenten die je zelf ziet bij je kind.’’ Met andere woorden: als je ziet dat jouw kind goed is in het organiseren van feestjes of heel sociaal en behulpzaam is, dan kun je dat benoemen. Veel scholieren hebben – nog – geen goed zicht op hun eigen talenten. Ook al omdat die sterke punten voor je kind ‘vanzelfsprekend’ zijn.

2. Slik je eigen voorkeuren in

Ben je zelf arts, docent, ondernemer of artiest? Grote kans dat je jouw kind ook zo’n interessant beroep ‘gunt’. Toch is het beter om je kind niet te dirigeren naar een beroep dat je zelf aanstaat – of ooit had willen worden. Slik je eigen voorkeuren in, en projecteer je eigen dromen niet op je kind. En probeer niet in de hoger-is-beter-valkuil te trappen. Stresscoach Boons: ,, Stel jezelf de vraag: mag je kind jou teleurstellen? Het is zeker niet zo dat een kind met een vwo-diploma naar de universiteit ‘moet’. Dat is helaas wel een hardnekkig misverstand. De druk van ouders, maar ook van sociale media, vrienden en bekenden rond de studiekeuze is vaak enorm. De tendens is dat steeds meer ouders vinden dat een hbo- of liever nog universitaire opleiding het beste is voor hun kind, omdat met zo’n opleiding de kans op maatschappelijk succes groter zou zijn. Waarbij ‘maatschappelijk succes’ vaak een synoniem lijkt aan ‘geluk’. Beter is om aan te sturen op de vraag: waar krijgt mijn kind energie van? Als je kind nu vwo doet en heel gemotiveerd is om bakker te worden: laat dat vooral gebeuren.’’

Volledig scherm Lonneke Boons, stresscoach en studentendecaan. © RV

3. Wat heeft je kind nodig?

Kijk niet alleen naar het niveau van de studie, maar ook naar de omstandigheden en faciliteiten van de opleidingen. Een kind dat autisme of moeite met de concentratie heeft, is gebaat bij onderwijs in kleine groepen. Biedt de opleiding wel genoeg hulp als je kind vastloopt? En kan je kind wel goed leren, maar gedijt het meer in de praktijk? Dan is een mbo- of hbo-opleiding een logischer keuze dan de universiteit. Stel ook de vraag of je kind toe is aan een studentenbestaan op kamers, of dat het beter is om nog een tijdje – veilig en goedkoop – thuis te blijven wonen.

4. Wijs je kind op (nieuwe) mogelijkheden en relativeer

Misschien heeft je kind al een duidelijk idee over een vervolgopleiding of beroep. Lonneke: ,,Aan de ene kant is het fijn als je kind precies weet wat het wil, maar het kan geen kwaad om je kind iets ‘breder’ te leren kijken. Dat kan bijvoorbeeld door het invullen van een studiekeuzetest, daarmee verruim je je blik. Samen met je kind een onderwijsbeurs bezoeken is ook een goede optie. Daar vind je veel verschillende opleidingen onder één dak en kun je je – als je er met een open blik rondloopt – laten verrassen: misschien is er wel een opleiding die je kind nóg leuker vindt. Let daarbij vooral op de ‘vonken’, de vlammetjes die je bij je kind ziet.’’

5. Ga mee naar open dagen

Natuurlijk is het voor je kind leerzaam om helemaal alleen naar een open dag van een onderwijsinstelling, of naar een onderwijsbeurs te reizen. Maar als je met je kind meereist toon je betrokkenheid. Bovendien ben je op zo’n dag misschien wel de steun en toeverlaat van je kind. Een eerste bezoek aan een onderwijsbeurs kan best overweldigend zijn, met veel opleidingen, veel informatiestands en presentaties. Samen speuren naar de juiste info schept een band. Bovendien kun je van zo’n beursbezoek een gezellig ouder-kind-uitje maken.

6. Gebruik je eigen netwerk

Heeft je kind plannen om architect, hovenier of verpleger te worden? Gebruik dan je eigen netwerk. Misschien ken je iemand in je omgeving met dat beroep. Vraag je kennis of je zoon of dochter een dag mag meelopen in de praktijk, zo krijgt je kind direct een duidelijk idee van het werkveld. Misschien is het enthousiasme over het beroep nóg groter geworden. En wellicht is je kind definitief genezen, maar vooral: een nuttige ervaring rijker.

7. Relativeer

Probeer eventuele studiekeuzestress weg te nemen. Een ‘foute’ studiekeuze bestaat niet; relativeer het belang van ‘in één keer goed kiezen’. Van elke opleiding leer je iets. En houd je kind ook voor ogen: het is niet erg om te twijfelen. Lonneke Boons: ,,Ik ben bijna 40 jaar en weet soms ook nog niet precies wat ik wil, dus voor tieners is het helemaal niet gek om te twijfelen. Ik heb ooit een jaar kunstacademie gedaan. Daar ontdekte ik dat kunst voor mij wel een hobby, maar geen beroep is. Maar het is zéker geen verloren jaar geweest.’’

Vijf vragen die je vooral niét moet stellen aan je kind Zou je dat wel doen? Kun je daar wel je brood mee verdienen? Waarom ga je niet gewoon doen wat je moeder/broer/zus ook doet? Denk je niet dat ik veel beter weet wat goed voor je is? Waarom ga je niet voor het hoogste?

