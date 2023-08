Siona helpt moeders herstellen na zwangerschap: ‘Wieg baby in slaap als je stuitert op een yogobal’

Oekraïners in NL Olha en Maksym vernoemen hun baby naar kroonprin­ses Amalia, uit dankbaar­heid

Emoties buitelen over elkaar heen op de kleine zolderkamer in Drunen. Met opwellende tranen denkt Olha aan de situatie in Oekraïne. Een gelukzalige lach volgt als ze de zes weken oude Amalia in haar armen wiegt. Inderdaad vernoemd naar onze kroonprinses.