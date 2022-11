Sarah (35) beviel van gehandicapt kindje: ‘Nee, dat zagen ze niet op de 20 wekenecho’

Bevallen: vrouwen doen het al eeuwen en raken er nooit over uitgepraat. Bevallingen zijn prachtig, loodzwaar en veranderen je leven. In deze serie bevallingsverhalen creëren ouders openheid door het eerlijke verhaal van hun bevalling te delen. Deze week vertelt Sarah Groen (35) over de bevalling van haar meervoudig gehandicapte dochter Mirthe.

Tien jaar geleden beviel Sarah Groen van haar enige dochter, Mirthe. ,,Ik was 24 jaar en samen met mijn man Mathijs wilde ik graag een kind. We waren zes jaar samen, gelukkig getrouwd en ik wist dat het lastig zou kunnen worden om zwanger te raken. Als tiener had ik al last van PCOS, een aandoening waarbij je teveel mannelijke hormonen aanmaakt. Een arts waarschuwde me toen dat dit gevolgen kon hebben voor mijn vruchtbaarheid.”

Ze stopte met de pil, maar haar menstruatie bleef uit. De huisarts verwees het jonge stel door naar een fertiliteitsarts en Groen begon met het slikken van medicatie om haar menstruatie op gang te brengen. ,,Toen ik ondanks de pillen niet ongesteld werd, kocht ik een test. En wat bleek: ik was al zwanger! We woonden in een tweekamerappartement en ik had een los-vaste baan in het onderwijs, maar we waren zo blij: we werden ouders.”

Ieder kind is welkom

Groen en haar man willen het geslacht van de baby niet weten. Ze hebben een goede zwangerschap, al ziet de verloskundige op een echo wel dat de niertjes van Mirthe iets verwijd zijn. Bewust kiest het stel om geen NIPT te doen, wel hebben ze een uitgebreide 20 wekenecho, die er goed uitziet. ,,We waren dankbaar dat de baby gezond bleek te zijn, maar het was voor ons niet het allerbelangrijkste. Ik heb altijd geroepen dat ieder kind bij welkom is bij ons.”

Door een hoge bloeddruk wordt Groen bij 39 weken opgenomen in het ziekenhuis en wordt de bevalling opgewekt: ,,Het was 4 mei 2012, dodenherdenking. Ik kan me herinneren dat de sfeer heel erg fijn was. Mijn man en moeder waren bij me en we hadden het samen heel erg gezellig in de verloskamer. Ik weet nog goed dat mijn moeder tegen de verpleegkundige zei: schroef de medicatie maar op, want Sarah heeft nog veel te veel praatjes.”

Volledig scherm Mirthe als ze net geboren is. © Privéfoto

Een fijne bevalling

De volgende dag, op Bevrijdingsdag, beginnen de weeën. De bevalling gaat voorspoedig, tot aan de persfase. ,,Mirthe wilde het laatste stukje van de indaling niet inzetten. De vacuümpomp lag klaar, maar was gelukkig niet nodig. Ik was zo dankbaar dat mijn moeder er tijdens de bevalling was om ons te steunen. Ik heb anderhalf uur geperst en toen werd ze geboren. Een meisje, we waren zo blij met haar.”

Moedergevoelens had Sarah al voordat ze zwanger raakte. Ze voelde zich dan ook de koning te rijk met haar pasgeboren baby op haar borst: ,,Het voelde natuurlijk. Het was een fijne bevalling; we hebben tot aan het einde met elkaar gelachen. Het festivalterrein van het bevrijdingsfestival in Almere lag vlak naast het ziekenhuis, mijn broertje en zusjes konden zo van het feest naar ons toe om Mirthe te komen bewonderen.”

Quote Ze was een grauw, grijs poppetje, maakte geen oogcontact, was niet op zoek naar haar handjes, dronk slecht en huilde veel

Een slechte gehoortest

Ze kan zich de apgarscores van haar dochter niet meer herinneren, maar alles lijkt in orde te zijn met de baby. De familie blijft een nachtje in het ziekenhuis. Mirthe krijst de hele nacht en wil de borst niet pakken. Achteraf gezien denkt Groen dat dit tekenen waren dat haar dochter zich niet heel erg lekker voelde, maar op dat moment staat ze er niet bij stil.

Als thuis de kraamtijd begint, komt er iemand van de GGD langs voor de gehoortest. Baby Mirthe slaagt niet voor deze test: ,,De dame die de test deed draaide er een beetje omheen en zei dat ze nog eens terug zou komen. De tweede keer was de uitslag weer niet goed. Ze kwam nog een derde keer langs en toen kregen we de doorverwijzing naar een audiologisch centrum. Toen ze de deur uit was, kwamen de tranen. Daar zit je dan met je baby van een week oud, die misschien nooit goed zou kunnen horen.”

Volledig scherm Mirthe Groen. © Privéfoto

Meervoudig gehandicapt

Uit nader onderzoek blijkt dat Mirthe doof is. Als ze tien maanden oud is krijgen de Groentjes te horen dat ze ook blind is: ,,Ze was een grauw, grijs poppetje, maakte geen oogcontact, was niet op zoek naar haar handjes, dronk slecht en huilde veel, dus we wisten dat er iets niet klopte.” Er volgen nog vele onderzoeken, en uiteindelijk blijkt dat Mirthe een zeldzame genetische afwijking heeft, het SPATA5-syndroom. Een ontwikkelingsachterstand die gepaard gaat met epilepsie en in Mirthes geval doofheid en blindheid.

Beide ouders blijken drager te zijn van de genafwijking die hun dochter heeft: ,,We hadden de wens voor een groot gezin, maar hebben nu onze handen vol aan Mirthe. De meest gestelde vraag die we krijgen: ‘konden ze dat dan niet zien op de 20 wekenecho?’ Het antwoord is nee. Op zo’n echo kunnen ze alle organen uitgebreid bekijken, maar niet iedere afwijking of handicap is al zo vroeg te zien. Een gezond kind krijgen is niet vanzelfsprekend, ook niet bij een prachtige 20 wekenecho. Hadden ze de meervoudige handicap wel gezien? ,,Dan was Mirthe ook geboren. Ze is onze dochter en ze is wie ze is.”

Als je zwanger bent, kan de ongeboren baby gescreend worden op afwijkingen. Dat beslis je zelf. Lees op Ouders van Nu welke onderzoeken er zijn.

