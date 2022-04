Sandra en Dave verliezen één van hun tweeling bij geboorte: ‘Zag ze al hand in hand door Disneyland stappen’

,,Mensen denken vaak: ‘Ik mag er niet over praten, want dat doet hen verdriet.’ Maar eigenlijk doet het me wel goed om mijn verhaal te vertellen, want verdriet blijft er sowieso.” Het is drie jaar geleden dat Sandra en Dave het nieuws kregen dat ze zwanger waren van een twee-eiige tweeling. Daniel en Emma zouden ze heten. ,,We waren zo blij dat we een jongen én een meisje mochten verwachten”, vertelt Sandra.

De zwangerschap verliep goed, tot Sandra met 24 weken hevige pijnen kreeg in haar rug. ,,Het was mijn eerste zwangerschap, dus ik dacht: ‘Dit zal er wel bijhoren.’ Ik probeerde verder te rusten, maar de pijn wer erger. We gingen met spoed naar het ziekenhuis. Mijn vliezen braken en overal was er water. Niet veel later zei de gynaecoloog dat de weeën niet meer tegen te houden waren. ‘Proficiat, je vrouw gaat bevallen’, zei hij tegen mijn man.” Dat was op 30 januari 2019. ,,Ik kon alleen maar huilen, want dat was toch veel te vroeg? Ik dacht: ‘Wat gaat hun levenskwaliteit zijn?’ Maar al snel werden we gerustgesteld door de gedachte: ze kunnen dat tegenwoordig allemaal wel.”