Psycholoog: ‘Stop met de kindcultus, willen we geregeerd worden door narcisten?’

Ik Vertrek met de bijbel onder de arm: Janneke en Nico gaan met hun vier kinderen in Malawi wonen

Hoe kun je in Nederland een comfortabel leven leiden, terwijl in een ander deel van de wereld kinderen sterven van de honger? Die vraag heeft als uitkomst dat een Utrechts gezin verhuist naar het Afrikaanse land Malawi, waar de lokale bevolking in heksen en geesten gelooft.

7 juni