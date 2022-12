Peter: ‘Mijn carrière is niet meer belangrijk, ik haal al mijn geluk en energie uit mijn opgroeiende jongens’

Daddy IssuesIn de serie Daddy Issues leggen we het moderne vaderschap onder de loep. Hoe gelijkwaardig zijn beide ouders in onze moederschapscultuur?

,,De geboorte van mijn eerste kind maakte ontzettend veel indruk op me. Ik had geen broer, zus of vrienden met kinderen en nu hield ik voor het eerst een klein baby’tje in mijn handen. En dan ook nog eens mijn eigen kind. Ik wist meteen: dit is het. Dit is waar het vanaf nu om gaat. Dit kleine baby’tje is mijn bijdrage aan de wereld.”

Peter Doesburg (39) uit Tilburg was, in een vorig leven, socialmediastrateeg. Nu is hij al negen jaar thuisblijfvader voor zijn twee zoons van negen en vijf jaar oud. Zijn vrouw werkt fulltime, hij blijft thuis bij de kinderen. ,,Zij heeft wat meer ambitie dan ik. Mijn carrière is niet meer belangrijk voor me. Ik haal al mijn geluk en energie uit mijn jongens elke dag te zien opgroeien.”

En daar wordt weleens raar van opgekeken, zegt Peter. Door andere mannen op feestjes en verjaardagen, bijvoorbeeld. ,,Mannen zijn vaak hun baan, valt me op. Ze stellen zich voor met hun job title: ‘Hallo, ik ben Gerard en ik ben advocaat’. Dan denk ik: leuk voor je, maar dat vroeg ik helemaal niet. Van dat soort mannen krijg ik vaak een denigrerende reactie als ik zeg dat ik huisvader ben. Ze denken dat ik het makkelijk heb, dat ik de hele dag op de bank hang ofzo. Maar als ik op mijn beurt vraag of ze drie namen uit de klas van hun kind kunnen noemen blijft het ongemakkelijk stil.” Er heerst het rare idee dat het ‘mannelijk’ is om veel te werken en weinig met je kinderen bezig te zijn, zegt Peter.

,,Klassenuitjes, sportdagen, knutselmiddagen; ik ben er altijd. Ik vind het heel belangrijk om een onderdeel van de wereld van mijn kinderen te zijn. Als ik ergens over straat loop en een jongetje roept: ‘Hé, dat is de vader van Jack en Robert!’, dan geeft me dat zo’n kick.”

Vader met tutu

Ook Tim Gouw (34) is thuisblijfvader. Zijn boek, De thuisblijfvader: waarom mannen net zo goed voor hun kinderen kunnen zorgen, komt in februari 2023 uit. Op LinkedIn deelde hij alvast de voorlopige cover van zijn boek, met daarop een illustratie van een vader die samen met zijn dochter verkleed is in een feeënpakje - inclusief tutu en toverstokje. De reacties onder zijn post spraken boekdelen. ‘Waarom niet gewoon een normale vader?’, vroegen de reageerders zich af.

,,Waarom zou een vader met een tutu aan geen normale vader zijn?” vraagt Tim zich dan weer af. Dat mannen een tutu meteen als ‘abnormaal’ of per definitie als iets vrouwelijks zien, geeft aan hoeveel we nog in hokjes denken, vindt hij. “Mijn bedoeling was om gewoon een vader af te beelden die zich inleeft in de belevingswereld van zijn kind.”

Toen Tims dochter eind 2017 werd geboren, besloot hij net als zijn vrouw zes maanden thuis te blijven. Dat werd een jaar. Daarna pakte hij deels zijn eigen bedrijf weer op, maar na zijn tweede kind - twee jaar later - besloot hij zich volledig op zijn kinderen te focussen. Zijn vrouw heeft een drukke fulltime baan.

In het begin was huisvader zijn wel even wennen. ,,Ik voelde me een vreemde in mijn eigen huis. Een sous-chef. Ik had geen idee wat er allemaal bij kwam kijken.” Dat is vaak het probleem met mannen, ondervond Tim. ,,Ze denken: even een wasje doen. Maar het gaat erom wanneer je welke was doet.” Vooruitdenken, plannen en zelf zien wat er gedaan moet worden. ,,Mannen verschuilen zich vaak achter het idee dat ze niet goed zouden zijn in het huishouden en zorgen. Maar dat is echt kul. Mannen moeten het gewoon meer doen.”

‘Vaders doen het altijd goed’

Het wordt tijd dat vaders wat kritischer naar zichzelf kijken, vindt Tim. Dat is ook wat hij onder andere met zijn boek wil bereiken. “Vaders zitten in een te gemakkelijke positie. Ze doen het áltijd goed. Als ze fulltime werken vinden we dat allemaal oké. En als ze een keer een half papadagje nemen, vindt iedereen ze meteen een held.”

De motivatie om een gelijkwaardige ouder te worden moet als vader echt uit jezelf komen, zegt Tim. Het vaderschap begint niet bij de geboorte van je kind, maar pas als je tijd in je kind investeert, vindt hij. “Het betekent niet dat vaders die veel werken en weinig tijd voor de kinderen hebben geen goede vaders zijn. Maar wél dat zorgende vaders betere vaders zijn.”

Tim zou het daarbij fijn vinden als “het lacherige omtrent de thuisblijfvader verdwijnt”. Mensen vinden het vaak maar gek. ,,Ik stond een keer buiten de was op te hangen toen mijn buurman naar me toekwam om te vragen of alles wel oké was. Was mijn vrouw soms ziek?”

Toch is uiteindelijk iedereen positief als je het er langer met mensen over hebt, merkt hij. ,,Een vader die veel tijd met zijn kinderen doorbrengt, die vindt echt niemand een halve zool.”

