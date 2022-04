Pestkoppen doen het niet alleen: zo voorkom je dat jouw kind een meeloper wordt

Laatst was socioloog Gijs Huitsing van de Rijksuniversiteit Groningen pleinwacht op de basisschool van zijn dochter. ,,In een hoekje werd een meisje uit groep 3 opeens naar de grond geduwd’’, vertelt hij. ,,Het meisje lag te huilen en een groep grotere kinderen liep weg. Eerst heb ik natuurlijk dat meisje getroost, maar vervolgens ben ik naar het andere groepje gegaan. Heel bewust heb ik niet gevraagd wie er duwde. Ik zei alleen: ‘Als jullie zien dat iemand op de grond ligt, kunnen we dan afspreken dat we diegene omhoog helpen?’ Dat vonden ze prima. Zo geef je pesters geen status en kun je een groep motiveren om de volgende keer wel in actie te komen.’’