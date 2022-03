Ouders van vroege vogels: zondag is het zomertijd en zo doe je er je voordeel mee

Aanstaande zondag lever je een uurtje slaap in, en als beloning krijg je een langere, lichte lenteavond. Ouders met jonge baby’s die al maanden in de weer zijn met sussen, wiegen, in slaap voeden, laten huilen, witteruismachines, smart wiegjes, steeklakentjes of inbakerzakjes zullen zich afvragen: wat doet die zomertijd met mijn baby’s slaapritme? Huisarts en slaapdeskundige Nicole Huijsman van Sleep like Rosie geeft advies.

De zomertijd gaat dit jaar op zondag 27 maart in. De klok gaat dan een uur vooruit, van 02.00 uur naar 03.00 uur. Is je baby een vroege vogel die zich om zes uur ‘s ochtends of nog eerder klaarwakker meldt: zondag wordt dat probleem opgelost.

Slaapcoach en huisarts Nicole Huijsman: ,,Een baby die tussen 6.00 en 7.00 uur wakker wordt is normaal. Het wordt licht, je baby wil voeding en de biologische, interne klok wordt onder andere beïnvloed door licht en voeding. Als het goed is wordt het licht geblokkeerd door verduisterende gordijnen, maar ondanks dat er geen licht is ‘voelt’ het lichaam door de interne klok dat het ochtend is. Aan het einde van de nacht is de slaap minder diep, zijn de slaaphormonen laag en de wakkerhormonen juist hoger. Een nacht van 11 tot 12 uur is normaal voor een baby.”

,,Het lichaam kan eraan gewend raken dat het op bepaalde tijden voeding krijgt, en het is dus ook goed voor de biologische klok om de voedingen altijd op ongeveer dezelfde tijd te geven. Maar je kunt een kindje ook leren om pas later een voeding nodig te hebben, door de voeding steeds wat uit te stellen.”

Een iets minder vroege zondagochtend

Als je kindje elke ochtend nóg vroeger wakker wordt, is zondag het ideale moment om dat op te lossen, aldus Huijsman. Je doet namelijk niks en je schuift alles op. Dus rond 7.00 uur op zondagochtend wordt je baby wakker, en je doorloopt de normale routine van voeden, spelen en dutjes. Die avond breng je je kindje niet eerder of later, maar op hetzelfde tijdstip naar bed. Dat is voor baby’s over het algemeen tussen 18.00 en 19.00 uur. ,,Dus als de normaal routine is: 5.45 uur wakker, 8.00 uur dutje, 12.00 uur dutje, bedtijd 18.00 uur, dan wordt dat nu: 6.45 uur wakker, 9.00 uur dutje, 13.00 uur dutje , bedtijd 19 uur. Bedtijd verschuift dus ook een uur.” De slaapcoach adviseert een bedtijd tussen 18 en 19 uur vanaf 4 maanden.

Quote Een slaaptrai­ning kun je zien als het behandelen van een ziekte. Medicijnen en behandelin­gen werken bij de meeste mensen Nicole Huijsman

Begin deze week met kwartiertjes opschuiven

Ben je tevreden met het slaapgedrag van je kindje en wil je er niets aan veranderen? ,,De simpelste optie is om je kindje zondag gewoon op de gebruikelijke tijd wakker te maken en de gebruikelijke routine aan te houden. Dan verandert er niks. Meeste kinderen zijn binnen twee dagen gewend aan de nieuwe routine. Als je kindje gevoelig is voor veranderingen dan kun je het beste de tijd geleidelijker verschuiven.”

Dan kun je vier dagen van te voren, dus aanstaande woensdag, beginnen met wennen aan de nieuwe tijd. Huijsman: ,,Maak je kindje steeds een kwartiertje eerder wakker voorafgaand aan 27 maart. Verschuif dan ook de hele routine mee, dus het eten, buiten spelen, de dutjes.” Een baby die zelfstandig in slaap valt en de hele nacht doorslaapt: dat is een realistisch scenario vanaf 9 maanden, zegt Huijsman. ,,Eerder kan als je geluk hebt. Er zijn baby’s die met 8 weken al een hele nacht doorslapen. De meeste baby’s hebben in die eerste maanden hun ouders nog nodig en kunnen zichzelf nog niet kalmeren.”

Een medium, een chiropractor, Moeder Aarde-olie, het huis uitroken:, Jolanda (33) en haar man Migiel (34) probeerden alles om hun zoon Kian (nu 3) door te laten slapen. Lees hun verhaal op Ouders van Nu.

Volledig scherm Nicole Huijsman met haar dochter Rosie © Pasquale van Pas-see Fotografie

Slaap zelf genoeg

Zelf als ouder voldoende slapen is belangrijk om emotioneel en fysiek goed voor je kind te kunnen zorgen, benadrukt Huijsman. ,,Als slaapcoaches zien wij ouders die het vaak echt niet meer weten: ze zijn overprikkeld, moe, zitten er soms helemaal doorheen. Slaaptraining heeft nooit een negatief effect; de werking ervan is wetenschappelijk onderzocht. Je kindje kan slapen, maar moet soms wel geholpen worden.”

Is dan niet elk kind uniek in z'n slaapbehoefte? ,,Ja, elk kind is uniek. Maar een slaaptraining kun je zien als het behandelen van een ziekte. Medicijnen en behandelingen werken bij de meeste mensen. In een enkel geval werkt het niet. Soms werkt het niet goed genoeg, dan maken we aanpassingen in de behandeling.”

Huijsmans tips om je vroege vogel íets langer te laten slapen:

• Bied het eerste dutje niet te vroeg aan: pas ná 09.00 uur. Is je baby echt heel moe, laat hem dan rond 08.00 uur tien minuutjes slapen. Het echte dutje komt dan na 09.00 uur.

• Zorg dat de kamer donker genoeg is door verduisterende gordijnen te gebruiken.

• Baby’s die oververmoeid zijn of juist niet moe genoeg zijn worden vroeg wakker.

• Geef je baby voldoende voeding overdag en voldoende vaste voeding met onder andere trage koolhydraten en proteïnen voor een stabielere bloedsuikerspiegel in de nacht.

• Geef je baby ‘s ochtends vroeg geen beloning, zoals beeldschermen in bed of nog een paar uurtjes bij je in bed laten. Nog wat snoozen in bed met je kind is heerlijk als je geen slaapproblemen ervaart, aldus de huisarts, maar als een kind altijd heel vroeg wakker wordt en weet dat het een ‘beloning’ krijgt, dan kan dat het vroege wakker worden in de hand werken.

• Duidelijkheid voorkomt onrust: maak van de slaapplek een veilige, fijne plek en voorkom nachtelijke verhuizingen van het eigen bedje naar het ouderlijk bed.

