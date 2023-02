Op zoek naar de juiste middelbare school voor je kind? Met deze 5 tips ga je de keuzestress te lijf

'Onze zoons zijn hoogsensi­tief, hebben tics én veel talent voor ballet’

Christophe en Magali ruilden Oostende in voor Antwerpen zodat hun zonen naar de Koninklijke Balletschool zouden kunnen gaan. Daar bloeien Mathéo en Raphaël op en vormt hun hoogsensitiviteit geen probleem. ,,Raphaël kan niet goed tegen drukte en Mathéo heeft tics, een gevolg van de aanslagen in Nice die we van dichtbij meemaakten.”

