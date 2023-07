Op vakantie met de auto: ‘Iedere 100 kilometer krijgen de kinderen een cadeautje’

Twaalf uur in een warme auto voor een rit naar het zonnige zuiden is voor niemand leuk. Maar hoe zorg je dat die reis zo soepel mogelijk verloopt? Gezinscoach Petra Veldhuis (38) geeft tips voor onderweg. ,,Verdeel taken in de auto en laat het dan los.’’