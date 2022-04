Oma Cobi accepteert niet dat kleinkinderen zo plots uit haar leven verdwenen

Wanneer heeft je kind logopedie nodig? ‘In elke klas zit minimaal één kind met spraak- of taalproble­men’

Uit angst voor achterstanden in taal- en spraakontwikkeling door de coronacrisis worden er in sommige gemeenten logopedisten naar kinder- en peuteropvanglocaties gestuurd. Aan hen de taak om deze achterstanden preventief te herkennen. Maar hoe kun je als ouder inschatten of je kind logopedie nodig heeft?

