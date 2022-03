Na drie jaar is Eitje-podcastmaker Malou zwanger: ‘Ik ben dolgelukkig, maar niet onbezorgd’

Alleenstaande dertiger Malou van der Starre (36) deelt het hobbelige traject van haar kinderwens met meer dan 100.000 luisteraars in haar podcast Eitje. Drie jaar en vijftien vruchtbaarheidsbehandelingen later is ze zwanger, maar zorgeloos is ze niet: ,,Ik geloof pas dat alles goed is als mijn dochter in mijn armen ligt.”

In haar vijfdelige podcastserie Eitje bespreekt Malou van der Starre de ins en outs van haar kinderwens en neemt ze de luisteraar mee in haar fertiliteitstraject. Als alleenstaande dertiger met rammelende eierstokken kiest ze voor een Deense zaaddonor. Dit proces loopt anders dan ze hoopt. In de laatste aflevering hoor je dat Malou na negen pogingen eindelijk zwanger is en een miskraam krijgt: ,,De serie heeft geen happy end, maar het was wel een realistisch einde van mijn podcast.”

Na de miskraam heeft Malou verdriet en neemt ze een pauze. Tienduizend euro armer weet ze even niet waar ze de kracht vandaan moet halen om door te gaan. Toch raapt ze zichzelf bijeen en keert ze terug naar de vruchtbaarheidskliniek. Na vijf mislukte inseminaties stapt ze over op ivf: ,,Ik vond dat spannend en zag op tegen de hormonen, maar het viel me alles mee. Ik had weinig last, een flinke oogst eitjes en de bevruchting en terugplaatsing verliepen goed.”

Quote Er hing een gelukzalig sfeertje, dat omsloeg toen er een echo werd gemaakt. De arts zag te veel vocht rondom het vruchtje

Inmiddels is Malou ‘hartstikke zwanger’ zoals ze zelf zegt; de eerste ivf-poging is meteen raak. Ze is dankbaar dat haar grootste wens uitkomt, maar het vertrouwen dat deze keer wél alles goed is, moet groeien: ,,Toen ik acht weken zwanger was had ik mijn exitgesprek bij de vruchtbaarheidskliniek. Een mijlpaal, want je bent vanaf dat moment een ‘normale’ zwangere vrouw. Er hing een gelukzalig sfeertje, dat omsloeg toen er een echo werd gemaakt. De arts zag te veel vocht rondom het vruchtje. Dit zou kunnen duiden op een slechte afloop.”

Met samengeknepen billen

Na de vele mislukte pogingen om zwanger te worden en de miskraam is het slechte nieuws een grote klap voor Malou. Ze gaat naar huis met het besef dat er een reële kans is dat ze afscheid moet nemen van haar kindje. Bij vervolgonderzoek in het ziekenhuis blijkt er sprake te zijn van een verdikte nekplooi. Dit is zorgelijk maar niet hopeloos; er is 60 procent kans op een gezonde baby. Malou krijgt extra echo’s en onderzoeken en haar geduld wordt flink op de proef gesteld.

Quote Door mijn eerlijke verhaal te vertellen wil ik laten zien dat het je niet zwak maakt als zwanger worden niet lukt

Het blijft lang spannend of de zwangerschap goed afloopt. ,,Ik heb twaalf weken met samengeknepen billen gezeten, bang dat ik afscheid moest nemen van de baby. Als je zwanger bent wil je zekerheid, maar je krijgt tijdens je zwangerschap geen garanties.” Met de kennis van nu vindt Malou dat echo’s in een vroege termijn van de zwangerschap niet per se geruststellend zijn; ze zorgen in haar geval voor veel stress.

Eindelijk goed nieuws

Bij de 20 wekenecho krijgt Malou eindelijk goed nieuws: de baby ziet er normaal uit. De verdikte nekplooi is weg en er is niets afwijkends meer te zien. De opluchting bij Malou is groot als blijkt dat het meisje in haar buik druk rondzwemt en zich keurig ontwikkelt. Toch moet het nieuws langzaam landen. Nu alles goed is, belandt ze ineens in het bakje ‘normale zwangerschap’ en na weken vol zorgen en controles mag ze erop vertrouwen dat alles goed is.

Al gaat dat steeds beter, helemaal veilig aan de grond voelt Malou zich nog niet. ,,Sinds ik de baby voel bewegen groeit mijn vertrouwen, maar het is niet zo dat alle onzekerheid van me af is gevallen. Misschien gebeurt dat pas als ik mijn dochter in mijn armen heb.” Malou kijkt uit naar de komst van haar kindje en is bezig met het kamertje en de geboortekaartjes. Ondanks haar blijdschap heeft ze lang gewacht met vertellen dat ze zwanger is: ,,Ik wil open en eerlijk zijn, maar ik kon het niet eerder vertellen. Ik was zo bang was ik dat ik weer een verdrietig verhaal moest delen.”

Verbonden met andere vrouwen in hetzelfde schuitje

De podcast Eitje heeft Malou veel gebracht: ,,Ik heb veel reacties gekregen van mensen bij wie zwanger worden ook niet vanzelfsprekend is. Die support heeft me geholpen. Ik voel me voor altijd verbonden met iedere vrouw of man die met een kinderwens worstelt. Door mijn eerlijke verhaal te vertellen wil ik laten zien dat het je niet zwak maakt als zwanger worden niet lukt of een zwangerschap niet rooskleurig verloopt.” Malou focust zich nu op de komst van haar dochter, maar een extra aflevering van Eitje sluit ze niet uit: ,,Ik heb nog materiaal opgenomen, dus wie weet komt er nog een bonusaflevering!”

