Moederdagcadeaus voor hooguit een tientje, zonder je moeder tekort te doen

Dat lijkt een bijna onmogelijke opgave, nu de laatste dagen voor Moederdag de cadeaureclames je om de oren vliegen. Moeders blijken dure schoonheidsproducten te willen, dus die worden afgeprijst. Sieraden en grote bloemboeketten zijn volgens de reclamemakers ook in trek.

Maar bloemen en schoonheidsproducten worden door kinderen en vaders al het vaakst gegeven, blijkt uit onderzoek dat webwinkel Amazon uit liet voeren. En maar 31 procent van de bevraagde moeders zit te wachten op de welbekende cadeaubon. Een betaalbaar cadeau geven klinkt dan als een origineel idee.

Zelf aan de slag

Iets zelf knutselen is met een beperkt budget een uitkomst. En dat hoeft zeker niet kinderachtig te zijn. Zo kan je zelf een handscrub maken van suiker of zout met honing. Door dit te mengen krijg je een korrelige crème die je in een potje kunt doen. En de ingrediënten heb je vaak al in huis.

Maar een tasje of mand met hebbedingen kan natuurlijk ook. Met een tijdschrift, snoep en een doosje met lieve teksten heb je de tas al met leuke verrassingen gevuld. En betaalbaar: een zak met snoephartjes kost nog geen euro en de berichtjes kan je zelf op een papiertje schrijven. Maar je kan de tas ook vullen met iets anders.

Volledig scherm Voor Moederdag kan je ook zelf iets als cadeau knutselen. Dat is leuk en goedkoper. © Unsplash / Myrlene NUMA

Trakteer op een moederlijke wijsheid

Het is typisch Nederlands: een tegeltje in het Delfts blauw, mét inspirerende opdruk. Voor minder dan een tientje kan je zo’n tegeltje cadeau doen aan je moeder. De keuze uit teksten is breed, en soms kan je deze zelf bepalen.

De tegeltjes staan prachtig in de keuken, woonkamer of op het toilet. Zo weet iedereen die langskomt dat moeder altijd gelijk heeft. Of dat moeder zijn een heel gedonder is.

Uitstekende koekjes

Wie een moeder heeft die graag bakt en kookt, kan bij het doen van inkopen terecht op de bakafdeling. Extra leuk zijn koekuitstekers en stempels, waarmee je koekjes extra leuk maakt. Speciaal voor Moederdag kan je bij verschillende winkels stempels met liefdevolle teksten en hartjes kopen. Koekjes kunnen ook worden uitgestoken in de vorm van een roos, waardoor het net lijkt of ze recht uit een boeket komen.

Sfeer met kaarsen

Kaarsen zijn eigenlijk net zo leuk om te geven en krijgen als bloemen, want ze zijn er in verschillende vormen, maten en geuren. In de avond zorgen ze voor een romantische sfeer, ze vullen de kamer met een heerlijke lucht en duur zijn kaarsen lang niet allemaal.

Denk je er toch over om een boeket te geven? Kaarsen in de vorm van een roos of lentebloem staan ook leuk in de woonkamer. Maar een macaron of taart om aan te steken is ook een origineel idee als je moeder een zoetekauw is. Deze brandende baksels lijken net echt en kosten in webwinkels tussen de zeven en elf euro.

Ontwerp een eigen kaart

En je cadeau kan absoluut niet zonder een mooie boodschap voor je moeder op een kaart. Dat is natuurlijk het mooist als dat kaartje persoonlijk is, zodat je moeder weet dat die alleen maar voor haar bedoeld kan zijn. Dat kan je laten zien door er een foto op te drukken van jullie samen, of door het ontwerp heel persoonlijk te maken. Een kaart met een mooie boodschap kan je online samenstellen, of dat laten doen in een winkel.

Maar zelf de handen uit de mouwen steken kan natuurlijk ook. Knip figuren uit een knutselpakket of tijdschrift, zoals bloemen en hartjes, en plak ze op een lege kaart. Lijm daar nog wat plakboekfoto's over, en je hebt de perfecte kaart om te geven bij je moederdagcadeau.

Volledig scherm Met uitknipfiguren die je ook in een scrapbook kunt gebruiken, kan je mooi een lege kaart beplakken. Met nog wat foto's erbij maak je zelf een mooie kaart met een persoonlijke boodschap. © Pixabay / zapCulture

