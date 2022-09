Moeder omgebrachte Sem Vijverberg ‘weet niets meer’ van zwangerschap en bevalling; kan dat?

,,Een traumatische herinnering onbewust blokken is een heel controversieel onderwerp’’, zegt Henry Otgaar, hoogleraar rechtspsychologie en geheugenonderzoeker in Maastricht. ,,Maar er is wetenschappelijk gezien geen enkel bewijs voor dat het bestaat.”

Als iemand claimt geen herinnering te hebben aan een gebeurtenis, wil dat volgens Otgaar niet zeggen dat dat ook echt zo is. ,,Ik ken deze zaak niet, maar in zijn algemeenheid kan iemand allerlei heel goede redenen hebben om te zeggen dat hij of zij zich iets niet herinneren. Maar je helemaal niets herinneren, dat is zeer discutabel, want dat is gewoon niet hoe het we weten dat het geheugen werkt.”

Psychisch trauma

Rechtspsycholoog Peter van Koppen beaamt dat. ,,Zonder een fysieke hersenbeschadiging of langdurig hevig gebruik van drugs of alcohol is langdurige amnesie niet waarschijnlijk. In zijn algemeenheid, want ik ken de details van haar verklaring natuurlijk niet. Of dat in deze zaak ook zo is, weet ik niet. Maar deze vrouw lijkt ogenschijnlijk gewoon in het leven te staan: ze werkt als schooljuf en is actief bij sportverenigingen. Een gezond persoon. Wat als iemand in een psychose raakt? Dan herinner je, dat je - zeg maar plat gezegd - even gek bent geweest. Geheugenverlies kan wel ontstaan als je heel hevig ergens schrikt, maar dat verlies van geheugen tijdens een psychisch trauma duurt maar kort. Deze mevrouw zegt dat ze niets van haar zwangerschap en bevalling heeft gemerkt.”

Je kunt volgens Otgaar drie soorten geheugenverlies onderscheiden. ,,Organisch geheugenverlies, bijvoorbeeld na een flinke klap op je hoofd of bloedverlies na een gevecht. Van organische amnesie weten we dat het geheugen wel terug kan komen en meestal gaat dat dan in flarden. Je zou een ernstige complicatie kunnen hebben gehad bij een bevalling, maar weet je dan ook niets meer van die negen maanden zwangerschap?”

Een tweede type geheugenverlies noemt Otgaar geveinsd geheugenverlies, doen alsof dus. ,,Daar kunnen allerlei goede redenen voor zijn. Je wil er niet over praten omdat het pijnlijk voor je is. Dat zie je veel bij slachtoffers van seksueel geweld. Geveinsde amnesie komt daarnaast ook veel voor in de rechtbank. Een man die zegt dat hij zich niet kan herinneren dat hij zijn vrouw vermoord heeft.”

Sluimerende herinnering

En tot slot herinneringen onbewust verdringen, de derde vorm van geheugenverlies, daarover zegt Otgaar: ,,Het idee dat een herinnering ergens ligt te sluimert, maar dat je je er niet bewust van bent, dat is gewoon niet te testen. Hoe zou je dat wetenschappelijk moeten aantonen?”

De hoogleraar wijst op een onderzoek waarbij aan geheugenwetenschappers wereldwijd gevraagd is of zij denken dat verdrongen herinneringen bestaan. ,,De overgrote meerderheid heeft daar nee op geantwoord. Er is een heel brede consensus dat dissociatieve amnesie niet bestaat.”

De discussie erover vlamt wel af en toe op, beaamt Otgaar. Tijdens de behandeling van een patiënt, in een psychologenpraktijk of in een kliniek, zal het de meeste therapeuten volgens hem niet veel uitmaken of iemand claimt zich iets wel of niet te herinneren. ,,Maar in een rechtbank, daar maakt het wel iets uit.”

