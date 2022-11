Meredith (36) is na 10 jaar zwanger: ‘Bij iedere mislukte terugplaatsing verloor ik stukje van mezelf’

Miquel kreeg een kind op zijn 17de: ‘Oh, is er ook een vader, vroeg de verloskun­di­ge. Dat was naar’

Niet voetballen met vrienden en feesten in het weekend, maar poepluiers verschonen, weinig slaap en financiële zorgen. Miquel Blok (19) had ruim twee jaar geleden nooit kunnen bedenken dat dit zijn realiteit zou zijn. De geboorte van zijn zoontje zette het leven van hem en zijn vriendin op zijn kop. Maar waar zij veel hulp en begeleiding kreeg, voelde hij zich vaak een buitenstaander. ,,Het was fijn geweest als iemand aan mij had gevraagd: wat heb jíj nodig?”

