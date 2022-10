'Mannen moeten schop onder hun kont krijgen. Je bent wél belangrijk, je hebt iets unieks te bieden!’

In de serie Daddy Issues leggen we het moderne vaderschap onder de loep. Hoe gelijkwaardig zijn beide ouders in onze moederschapscultuur? Deze week Patrick, die haarvlechtcursussen geeft aan vaders.

,,Papa, wil je mijn haar vlechten voor school?’’ Toen de dochters van Patrick van Hoof, destijds 4 en 6 jaar oud, hem dat voor de eerste keer vroegen, wist hij zich geen raad. Zijn ex en hij waren net gescheiden, dus dat betekende dat ook hij nu soms de haren van zijn kinderen moest doen. ,,Ik kom uit een jongensgezin en heb van huis uit dus geen enkele ervaring met de opvoeding van meiden. Als vader komen er dan allemaal onderwerpen op je af waar je totaal geen weet van hebt.”

Maar first things first, eerst het haarprobleem maar eens oplossen, dacht Patrick. Online ging hij op zoek naar instructiefilmpjes. Die vond hij, maar echt helpen deden ze niet. Haarvlechten kun je niet leren vanaf een beeldscherm, werd hem al snel duidelijk. Een workshop was wat hij nodig had, maar die bleek nog niet te bestaan. Dan maar zelf iets organiseren. De plaatselijke kapper had er gelukkig wel oren naar. ,,Als ik genoeg mannen kon ronselen, zou zij het ons wel even leren”, vertelt Patrick.

De workshop werd een succes, maar was toch niet helemaal wat Patrick zocht. ,,Ik merkte dat de sfeer niet helemaal ontspannen was. Er ontstaat toch een bepaalde druk als een vrouwelijke professional het uitlegt. Het zou veel laagdrempeliger en meer ontspannen zijn als een vader het aan andere vaders zou uitleggen, dacht ik toen.” Een vader die de problemen en frustraties van de andere vaders echt begrijpt.

Vader-dochtertijd

En die vader, dat werd Patrick. Na lang oefenen op het vlechten startte hij zijn eigen label Superparent op. Nu geeft hij al zeven jaar haarvlechtworkshops voor vaders door het hele land. En die workshops blijken hard nodig. ,,Er lijkt een taboe te rusten op vaders die zich bezighouden met de uiterlijke verzorging van hun kinderen”, merkt Patrick om zich heen. Of het wordt als héél bijzonder beschouwd. ,,Dan hoor ik weer een verhaal van een vader over dat hij zijn dochter afzet op school en de juf vraagt: wat zit je haar mooi, heeft mama dat gedaan? Hoe leuk is het dan dat je dochter zegt: nee, papa’’, zegt Patrick.

Het is natuurlijk ook zo dat vaders de haarverzorging aan hun vrouw overlaten. ,,Ik merk dat mannen al snel denken dat hun vrouw het allemaal toch wel beter kan. Maar wat ik hen leer in de cursus, is écht niet moeilijk. Iedere vader kan een vissengraatvlecht maken.” En voor de echte talenten is er zelfs een vervolgcursus, waar het invlechten en opvlechten aan bod komen.

Maar het gaat natuurlijk niet alleen om de kunst van haarvlechten onder de knie te krijgen. De workshop kan ook een mooi en belangrijk moment zijn om als vader met je dochter te delen, ziet Patrick. ,,De meisjes vinden het heel speciaal om qualitytime met hun vader te hebben. Je moet die snoetjes eens zien glunderen als hun vaders klaar zijn met hun haar.”

Ook voor de vaders kan het een stap naar een opener relatie met hun dochter zijn. Patrick: ,,Haarverzorging, maar bijvoorbeeld ook ongesteldheid, een eerste vriendje of problemen op school; deze onderwerpen zijn echt niet alleen voor de moeder. Ook als vader moet je daar wat mee.”

Ingebakken gendernormen

Mannen, en zeker de vaders van nu, hebben de verzorgende rol meestal niet van huis uit meegekregen, zegt Henk Hanssen (61), vaderschapexpert en auteur (van onder andere Peutermanagement voor mannen en Pubermanagement voor mannen). ,,Ik heb van mijn ouders geen pop in mijn handen geduwd gekregen, maar wel een autootje. Daar wordt al het zaadje voor de verschillende rolpatronen gelegd.”

Je moet je natuurlijk afvragen: is het nu echt zo bijzonder dat een vader het haar van zijn dochter vlecht? ,,Het lijkt inderdaad iets heel kleins’’, zegt Henk. ,,Maar voor vaders is er ook in deze tijd nog een bepaalde durf voor nodig om je van je zachtste kanten te laten zien.”

Hij vindt daarom elke cursus die vaders aanspoort om een meer verzorgende rol op zich te nemen een fantastisch initiatief. ,,Als vader moet je vol in het vaderschap duiken. Je moet je openstellen voor alle facetten van het opvoeden en proberen de ingebakken gendernormen van je af te slijpen. Dan wordt het vaderschap het mooiste wat er is.”

Het is bovendien van belang voor je kind. Uit onderzoek blijkt dat een vader die vanaf de geboorte betrokken is bij de verzorging van het kind, een positieve invloed heeft op de motorische en cognitieve ontwikkeling. ,,Veel vaders houden zich juist in de babyfase een beetje op de achtergrond, omdat ze denken dat hun vrouw het verzorgen van een baby beter kan’’, zegt Henk. ,,Mannen moeten een schop onder hun kont krijgen. Je bent wél belangrijk, je hebt iets unieks te bieden! Laat je de kaas niet van het brood eten door je vrouw, geef je werkgever niet de schuld, pak die vaderrol met beide handen aan. Verschoon die luier en vlecht dat haar. Doe het gewoon.”

