Longarts: ‘Vapende kinderen zijn de nieuwe generatie rookverslaafden’

Er zijn kinderen op zijn basisschool die weleens ‘vapen’. Meester Harrie weet het haast wel zeker. Ook al vertellen kinderen in zijn klas er niet openlijk over. Een e-sigaret met een smaakje? ,,Ze kennen het allemaal’. Kinderlongarts Noor Rikkers legt uit hoe de e-sigaret niet voor een rookvrije generatie, maar voor een nieuwe lading verslaafden zorgt.

Meester Harrie geeft les in groep 8 op een doodgewone basisschool in Arnhem-Noord. Harrie is niet zijn echte naam. Hij wil zijn school niet zomaar in een kwaad daglicht stellen. ,,‘Wie weet wat vapen is’, vroeg ik tijdens een klasgesprek, en dan steken ze allemaal de hand op. Sommigen durven erover te vertellen. Die wegwerpsigaretten vinden ze vaak gewoon op straat. En dan nemen ze een hijsje. Spannend natuurlijk.”

Een basisschool in Helmond kwam afgelopen juni landelijk in het nieuws toen er een kind uit groep 7 op school was betrapt met een e-sigaret. Meerdere schoolgenootjes wisten hoe je zo’n vape-pen moest kopen. Meester Harrie uit Arnhem is niet verbaasd. ,,Wij hadden zo’n geval in groep 6. Dan heb je het over kinderen van 9 jaar.”

‘Ook ouders denken dat het minder schadelijk is’

Meer dan de helft van de minderjarigen heeft wel eens gevaped, bleek afgelopen zomer uit onderzoek van de NOS. Ruim zesduizend minderjarigen deden mee. Van de vapers waren er 240 12 jaar of jonger.

Een straatcoach in Arnhem herkent dat beeld. Hij ziet kinderen van 11 en 12 jaar volop vapen. ,,De jongeren zijn zich niet bewust van de kwaad achter vapen en de smaken maken dat het onschuldig lijkt.” Zijn collega ziet jongeren wachten voor de winkel. ,,Die vragen ouderen het te halen. Soms halen ouders het ook zelf, omdat ze denken dat het zonder nicotine minder schadelijk is.”

Quote Via Instagram, TikTok, of een QR-code op een lantaarn­paal wordt het zo bij je thuis geleverd. Daarbij wordt amper gekeken of je wel 18 bent Noor Rikkers, kinderlongarts

Honderden kinderen wekelijks verslaafd

,,Dit is een hele zorgelijke ontwikkeling”, zegt kinderlongarts Noor Rikkers over de alsmaar groeiende populariteit van de e-sigaret onder jongeren en kinderen. ,,De overheid wil een rookvrije generatie. Maar de e-sigaret kweekt zo een hele nieuwe generatie verslaafden.’’

Namens de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde strijdt (NVK) kinderlongarts Rikkers voor een nicotinevrije samenleving. Jaarlijks overlijden zo’n 20.000 mensen aan de gevolgen van roken. Wekelijks raken honderden kinderen verslaafd. Daarom moet ook de e-sigaret echt worden verboden, stelt de NVK.

Met behulp van influencers heeft de tabaksindustrie heel slim de e-sigaret neer gezet als een hip en gezond alternatief voor roken, stelt de longarts. ,,Er zijn 20.000 verschillende smaakjes. Dat maakt het voor jongeren heel aantrekkelijk. ,,Maar jongeren die de e-sigaret gebruiken, hebben drie keer meer kans dat ze ook echt gaan roken. En dat heeft de tabaksindustrie nodig. Want mensen gaan dood door roken, dus aan de onderkant heb je nieuwe rokers nodig. Wie voor zijn achttiende begint met roken kan later maar moeilijk stoppen.”

Quote Door het verkopen van vapes of snus (nicotine­zak­jes) leren kinderen dealen. Straks doen ze dat met drugs, omdat ze weten hoe ze hun klanten moeten vinden Mette van Duijn, projectleider van het kernteam Veilig in om School

Kleiner kinderbrein

,,Of de elektronische sigaret wel zo onschuldig is, valt te betwijfelen”, zegt de kinderlongarts. ,,In de dampen van de vape-pennen zitten naast andere schadelijke stoffen ook nicotine. Nicotine is zo ongelooflijk schadelijk. We weten dat het brein van kinderen die aan rook bloot hebben gestaan, kleiner is. Het beïnvloedt stemmingen: het maakt angstig, somber, je kan er minder goed door leren. En het is verslavend. Zeker kinderen zijn gevoeliger voor verslaving dan volwassenen. Een sigaret rook je op en dan ga je want anders doen. Van een e-sigaret kan je zo de gehele dag door trekjes nemen. Kinderen worden ziek, misselijk en gaan overgeven.’’

Per januari 2023 zijn smaakjes in de vapers verboden. Rikkers: ,,Dat is dat een stap in de goede richting. Maar verkopers mogen hun oude voorraden eerst opmaken. Per juli 2023 mogen tabakswaren niet meer online worden verkocht. Hoe ga je dat handhaven? Vape-pennen mogen niet onder de 18 worden verkocht. Kinderen kunnen er heel makkelijk aan komen. Via Instagram, TikTok, of een QR-code op een lantaarnpaal wordt het zo bij je thuis geleverd. Daarbij wordt amper gekeken of je wel 18 bent. Doordat de illegale verkoop via sociale media gebeurt, is het volledig onttrokken aan het zicht van ouders. Docenten herkennen die vape-pennen niet eens, die denken dat het een mooie stift is. Het ruikt niet als roken, dus het valt ook niet op.’’

Dat zien ook jongeren in Winterswijk. Eén van de grotere verkopers maakt in dat dorp via stickers op lantaarnpalen reclame voor de vapes. De prijs? Voor 10 euro heb je een pen waar 2500 trekjes in zitten. ‘Goedkoper dan roken’, staat er als wervende tekst bij. De pennen worden verder aangeprezen met spreuken als: ‘geen kankerverwekkend teer’ en leidt niet tot gele tanden en vingers’. Dat de met nicotine gevulde vapes schadelijk zijn, niet aan minderjarigen verkocht mogen worden en dat ze rechtstreeks uit China komen, wordt niet vermeld. Op iedere doos, gevuld met tien pennen, wordt makkelijk 50 euro winst gemaakt.

Quote Wat doe je als een leerling wordt betrapt op de gang, in de wc? Geef je een straf? Pak je het ding af? Licht je de ouders in? Haal je de politie er bij? Mette van Duijn

‘Nare industrie’

Ouders en de kinderen zelf moeten volgens Rikkers bewust worden gemaakt dat zij de dat zij ‘een speelbal zijn van een hele nare industrie’. Meester Harrie is dat met haar eens. ,,In mijn klas heb ik gewaarschuwd voor de gevolgen. Dat je snel aan nicotine verslaafd kan raken. Dan zie je ze allemaal braaf knikken, maar ik denk niet dat ze beseffen wat de consequenties zijn. Dat is zorgelijk. In ons schoolteam hebben we het er nooit over. Ja, dat zou wel moeten, het gaat het over de gezondheid van de kinderen. Maar er ligt er al zoveel op ons bordje.”

Mocht de vaper op basisscholen nog een incident zijn, elke middelbare school worstelt ermee, denkt Mette van Duijn, projectleider van het kernteam Veilig in om School in Arnhem. Scholen zullen intern afspraken moeten maken, zegt zij. ,,Wat doe je als een leerling wordt betrapt op de gang, in de wc? Geef je een straf? Pak je het ding af? Licht je de ouders in? Haal je de politie er bij?”

Zij wijst behalve de gezondheidsrisico’s op een ander aspect: Kinderen leren dat omgaan met illegale producten normaal is. ,,Dat moet je niet willen. Dat zorgt voor onveilige situaties. Door het verkopen van vapes of snus (nicotinezakjes) leren kinderen dealen. Straks doen ze dat met drugs, omdat ze weten hoe ze hun klanten moeten vinden.” De dealer in Winterswijk heeft ondertussen een vacature voor jongeren die het werk graag willen leren. Gezocht wordt naar gemotiveerde verkopers met scooter en een handelaarsmentaliteit. Wie interesse heeft, krijgt volgens de dealer trainingen, een salaris op commissie en een plek in een jonge bedrijf met volop doorgroeimogelijkheden.

De vape-pen is populair op TikTok Als een groep jongeren de vraag krijgt hoe ze naar de handel kijken, laten ze weten dat de normaalste zaak van de wereld is. ,,Ja ik vape ook”, vertelt een scholier terwijl hij samen met andere 15- en 16-jarigen op straat staat. ,,Iedereen doet het.” Handelen in de pennen doen ze naar eigen zeggen niet. ,,Maar iedereen kent wel iemand. Het is hier heel makkelijk om aan vapes te komen.” De populariteit van de pennen baart de jongeren in Winterswijk ook zorgen. Hoewel ze zelf ook nog piepjong zijn, signaleren ze dat het de verkeerde kant opgaat. ,,Het begon een paar jaar terug redelijk onschuldig”, zegt één van hen. ,,Maar nu zijn er zelfs kinderen die net in de eerste klas zitten en een vape in hun hand hebben.” Volgens de jongeren een direct gevolg van social media. ,,Op TikTok zijn heel veel video’s te vinden van jonge kinderen met vape-pennen of snus”, zegt een van de jongens uit het groepje. ,,Kinderen die dat zien, vinden het stoer, en komen er zo zelf ook mee in aanraking.” Zelf zegt hij niet beïnvloed te zijn door video’s van anderen op social media. ,,Maar ik vape wel.”

Hoe weet je of je kind gewoon een fanatieke gamer is, of echt gameverslaafd? Lees op Ouders van Nu op welke signalen je moet letten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.