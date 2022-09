Kinderpsycholoog: ‘Tienermeisjes praten over zichzelf snijden zoals wij het hadden over roken’

De mentale gezondheid van meisjes in Nederland is flink achteruitgegaan, bleek deze maand uit onderzoek van het Trimbos-instituut. In 2017 zei 28 procent van de meisjes van 13 tot 16 jaar veel emotionele problemen te hebben, in 2021 is dit 43 procent. Ze zijn in nood, zegt de Britse kinderpsycholoog Tara Porter. Hun leven draait, net als vroeger, in grote lijnen nog steeds om school, uiterlijk, familie en vrienden, zegt Porter. Maar de wereld is veranderd. ,,Wij hadden vroeger ook drama’s met jongens en vriendinnen, moesten ook presteren, zagen ook jaloersmakende lichamen. Maar we zagen geen gefotoshopte lichamen, geen porno, geen influencers en het belangrijkste: als we thuis waren stopte alle communicatie; ook die van pesters, claimende vriendinnen, leuke jongens. We konden uitrusten en opladen.”

Die veranderde wereld, de vrijheid en keus die jonge meiden hebben zijn een zegen, én brengen enorme uitdagingen met zich mee, aldus Porter. ,,Meer keus leidt tot complexiteit en complexiteit vaak tot psychologische angst.” Ze schreef ‘Je begrijpt me gewoon niet’, een survivalgids voor tienermeiden - en brengt daarmee ook ouders een boodschap.

1. Je dochter is niet jouw prestigeproject

Tienermeisjes van nu werden geboren na het jaar 2000. Zo ongeveer samenvallend met het millennium, weet Porter, begonnen ouders hun kind te zien als project. Er kwamen zwart-witboekjes voor baby’s om de hersenen te stimuleren, Mozart werd gespeeld voor zwangere buiken. Ouders geven hun kinderen meer en verwachten ook meer van ze, zegt Porter. ,,Sommige ouders zien het succes van hun dochter als bewijs hoe goed ze het doen, maar te dicht op de huid van je kind zitten maakt het haar moeilijk om een persoonlijkheid te ontwikkelen.” Neem stappen terug als ouder, zegt Porter, laat je dochter haar eigen weg vinden.

Quote Veel tieners hebben door porno en social media een verwrongen idee van seks en een vertekend beeld van het lichaam: houdt porno buiten de deur

Volledig scherm Pyscholoog Tara Porter schreef een survivalgids om tienermeisjes door de zware jaren te loodsen. © Uitgeverij Balans

2. Schoolprestaties; jij als ouder hebt geen recht op hoge cijfers

Meisjes doen het goed op school - beter dan jongens. ,,Maar tegen welke prijs? Veel van hen zijn angstig, ongelukkig, ervaren druk en zijn perfectionistisch. Als ik met ouders praat, zeggen ze eigenlijk altijd dat het niets uitmaakt, als hun kind maar gelukkig wordt. Maar tegelijkertijd verwachten ze hoge cijfers en gaat het continu over slagen, huiswerkbegeleiding, leerachterstanden en hoe je het meeste geld kan verdienen. Bijna niemand kijkt openlijk neer op een carrière als stratenmaker of schoonmaker, maar we willen het toch liever niet voor ons kind, in wie we zoveel hebben geïnvesteerd.”



,,School draait om zoveel meer dan hoge cijfers. Als die druk té groot wordt is de kans groot dat ze het er helemaal bij laten zitten. Ze gaan op zoek naar iets anders dat hun eigenwaarde opkrikt. Uiterlijkheden, hun seksualiteit, criminaliteit bijvoorbeeld.” Ouders, zegt Porter: stop met je kind voorhouden dat haar hele toekomst afhangt van die middelbare schoolperiode. ,,Hoe je de perfecte angststoornis creëert? Torenhoge druk en concurrentie, continu zeggen dat ‘je hele toekomst er vanaf hangt’ en dat jarenlang volhouden.”

Quote Jij als ouder bepaalt niet met wie ze omgaan maar je kunt wel grenzen stellen

3. Relaties en seks: jouw opvoedstijl bepaalt hoe zij relaties aangaan

Hoe jouw dochter romantische relaties aangaat: dat heeft ze van jou geleerd. ,,Ben je een controlerende ouder die een intense ouder-kindband heeft gecreëerd? Je kind zal in relaties ook op zoek gaan naar die intense hechting; of als die liefde thuis te verstikkend was, zal je kind anderen niet zo dichtbij willen laten komen. Benader je je kind met weinig warmte, dat zal je dochter dat lastiger kunnen geven aan een ander. ,,Realiseer je dat jij de hechtingsblauwdruk van je kind hebt gemaakt.”



Houdt porno buiten de deur, zegt Porter beslist. ,,Porno is de doodsteek voor je plezier in nieuwe dingen ontdekken, en leidt tot extreme, vrouwonvriendelijke ideeën over wat sexy is. Meisjes moeten de kans krijgen om te ontdekken wat ze echt fijn vinden zonder die clichébeelden in je hoofd. Als die in je hoofd zitten, krijg je ze er haast niet meer uit.”

4. Depressie, zelfbeschadiging: help ze omgaan met heftige emoties

De meisjes in Porters spreekkamer worstelen met zelfhaat, stress, angst en depressie - en kunnen deze emoties nauwelijks managen. ,,Zelfbeschadiging is bijna normaal geworden. Ik hoor meisjes praten over zichzelf snijden zoals wij het vroeger hadden over roken.” Uit onderzoek onder Britse en Amerikaanse meisjes blijkt dat 20 tot 30 procent van hen zichzelf beschadigt. Er zijn wat dat betreft geen cijfers over Nederlandse tieners. Het is in elk geval een negatieve copingstrategie, aldus Porter. Net als je voedselinname obsessief controleren, roken, alcohol of drugs gebruiken. De truc is om naar een positieve copingsstrategie te gaan. ,,Ik weet dat het niet zo makkelijk is, maar actief worden helpt. Ga naar buiten, sporten, kom in actie.”

5. Vriendinnen: de aan-uitvriendin en de self harmers mag je de deur wijzen

Meisjesvriendschappen: het neemt een ontzettend groot deel van je dochters denkraam in beslag. Als meisjes sociaal angstig zijn, en dikke kans dat je dochter dat is, zegt Porter, zijn vriendinnen een spiegel. Ze denken vooral aan hoe vriendinnen hén zien. Vriendschappen op die leeftijd gaan vaak over sociale macht, niet over elkaar aardig vinden.



,,De mean girls, de vriendin die de ene dag je beste vriendin is en het dan weer ‘uitmaakt’, de vriendin die je meezuigt in ongezond gedrag: jij als ouder bepaalt niet met wie ze omgaan maar je kunt wel grenzen stellen. Psychische problematiek kán besmettelijk zijn. Als je dochter in een groepje zit waarin ze hun zelf toegebrachte snijwonden met elkaar vergelijken of zichzelf uithongeren, is de kans groot dat ze erin meegaat om erbij te horen.”

Je begrijpt me gewoon niet van Tara Porter verscheen september 2022 bij uitgeverij Balans, 22,99 euro.

