Julia (8) is hoogbegaafd: ‘Al na drie weken basisschool verveelde ze zich’

Julia (8) uit Lopik stoorde zich op haar vorige basisschool enorm aan haar klasgenootjes die ‘heel sloom lazen’. Het was voor haar dan ook een verademing dat ze in de hoogbegaafdenklas in Nieuwegein wél werd uitgedaagd. Lang kan ze echter niet van deze plek genieten, want de schoolstichting stopt deze zomer met de groep. Terwijl er voor zulke groepen in de regio juist lange wachtlijsten zijn.