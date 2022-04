Jeroens 4-jarige zoontje overleed aan hersentumor: ‘Had leven met Kasper voor geen goud willen missen’

,,Kasper was een echte niets-aan-de-hand-baby”, vertelt de Amsterdamse kunstenaar en schrijver Jeroen van Veen. ,,Hij was makkelijk, vrolijk en lief. Mijn vrouw Charlotte en ik zeiden altijd dat we er daar nog wel honderd van konden hebben.” Als Kasper een jaar is, denken zijn ouders dat hij buikgriep heeft. Hij kwakkelt al een maand en blijft maar spugen. Als Jeroen hem uit bed haalt, blijft één oogje dichtzitten. Hij weet direct dat het foute boel is. In het ziekenhuis ontdekken artsen een kwaadaardige hersentumor van meer dan acht centimeter in zijn hoofdje.