Je puber verstandig om laten gaan met alcohol: ‘Zeg dat ze je kunnen bellen als het niet goed gaat’

TipsDe meeste eindexamenleerlingen horen woensdag of ze zijn geslaagd. Dan breekt ook een periode van feesten aan - voor de meesten althans. Hoe zorg je als ouder dat je puber niet te ver gaat? We vroegen het aan Jacqueline Krouwel, preventiedeskundige bij Jellinek en expert in verslaving en middelengebruik.

Met het diploma op zak is het motto opeens: zon, zee en zuipen. Hoe ga je daar als ouder het beste mee om?

,,Omdat pubers op hun achttiende legaal mogen drinken, betekent dit niet dat je geen afspraken met ze kunt maken. Afspraken zijn als een engeltje op de schouder van je kind. Geef duidelijk aan dat je het niet oké vindt dat ze (veel) drinken en zeg dat ze het niet te gek moeten maken, altijd op elkaar moeten letten en dat je niet wilt dat ze alleen naar huis rijden. Benadruk dat ze je altijd kunnen bellen als het niet goed gaat.’’

Hebben ze hun ouders meer nodig dan ze zelf denken?

,,Op hun zeventiende, achttiende jaar voelen jongeren zich al heel volwassen, maar ze zijn het nog niet. Het langetermijndenken ontwikkelt zich pas rond het twintigste jaar en de hersenen zijn pas rond hun 24ste helemaal ‘af’. Daarom zijn ze juist op deze leeftijd geneigd om veel risico’s te nemen. Ouders zijn er om ze over die risico’s na te laten nadenken. Wees betrokken en vraag regelmatig hoe het met ze gaat.”

Over uitgaan, tijden en drinken maak je afspraken op een rustig moment, niet vlak voor een feestje

Wat is goed om te bespreken als het gaat over drank en feesten?

,,Loop scenario’s door: hoeveel drink je en wat, welke hoeveelheid kun je aan op die leeftijd? En wanneer word je ziek of ga je out? Bij jongeren gebeurt dit tussen de zes en negen glazen alcohol. Maar ook: wat doe je als een vriendin dronken is en meegaat met een jongen, wat doe je als iemand moet overgeven?

Ook al denk je dat jouw kind dit allemaal nooit doet, het is toch goed om dit soort zaken met ze door te nemen, zodat ze vrienden die wel over grenzen gaan kunnen helpen als het nodig is. Als ze voor het eerst alleen op vakantie gaan: zorg dat ze weten wat de regels in dat land zijn. Een puberbrein kan dit soort dingen vaak niet bedenken.’’

Wat doe je als je puber geïrriteerd reageert als je hem op zijn feestgedrag aanspreekt?

,,Over uitgaan, tijden en drinken maak je afspraken op een rustig moment, niet vlak voor een feestje. Op die manier hoef je ze alleen maar te herhalen , dat geeft duidelijkheid en rust. Maak er ook geen officieel moment van waarbij je tegenover elkaar aan tafel zit, dat voelt als een onnatuurlijke situatie. Bespreek lastige dingen tijdens een autorit, een wandeling, of als je samen naar een serie kijkt, waarin het toevallig ook over pubergedrag gaat. Of neem dit artikel als aanleiding om het er eens over te hebben.’’

Hoe voorkom je dat je puber na het eindexamen een hotelbewoner wordt?

,,Leg uit dat deze situatie voor jullie allemaal nieuw is en om een aanpassing vraagt. Om te voorkomen dat ze alleen nog ’s nachts leven en overdag op de bank hangen, moeten er een paar afspraken worden gemaakt. Vraag je kind hoe hij of zij de komende weken voor zich ziet. Als ze dat niet weten, geef dan wat suggesties: een baantje nemen, blijven sporten en klusjes in huis. Het is belangrijk dat ze onderdeel blijven van het gezin en beseffen dat jullie samen onder één dak leven en dus rekening met elkaar moeten houden. Verwacht niet meteen een reactie, begin er een paar dagen later nog eens over, dat werkt vaak beter.’’

Tips van de expert: 1. Blijf waarschuwen voor de gevaren van alcohol. Grenzen vervagen als je veel drinkt, waardoor ook drugsgebruik, geweld, onveilige en/of ongewenste seks sneller voorkomt. 2. Zoek gerust contact met andere ouders, het is fijn als je elkaar kunt bereiken en/of kunt overleggen. Durf elkaar vragen te stellen en ervaringen te delen. Vaak is er onder ouders veel druk om de ‘coolste’ te zijn, maar een betrokken, duidelijke ouder zijn, is belangrijker. 3. Peper ze in dat ze zich niet hoeven te schamen als het een keer misgaat, het zijn mensen in wording. Je kind moet nooit bang zijn om jouw hulp in te schakelen. Als je zelf vragen hebt over je kind en middelengebruik kun je altijd de advieslijn bellen van Jellinek: 088-5051220.

