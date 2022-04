Is het erg om een favoriet kind te hebben? ‘Het betekent niet dat je je andere kinderen minder mag’

,,Het is mens eigen om een favoriet kind te hebben. Daar kies je niet bewust voor”, zegt pedagoog Maud De Buck. Wetenschappelijk onderzoek onderstreept deze stelling. Wetenschappers, wier studie onlangs is gepubliceerd in de Journal of Family Psychology, onderzochten meer dan 350 gezinnen en concluderen dat maar liefst 70 procent van de ouders een favoriet kind heeft. Bij moeders loopt dat aantal op tot 74 procent. En uit een bevraging onder 2900 ouders door Brits onderzoeksbureau YouGov blijkt dan weer dat ouders het heel moeilijk vinden om dat toe te geven. Slechts 10 procent durfde er eerlijk voor uit te komen dat ze een favoriet kind hebben. ,,Ook voor ouders is het moeilijk te vatten dat zij zich meer aangetrokken voelen tot een bepaald kind”, zegt De Buck. ,,Dat wringt, zeg maar. Omdat je om je andere kinderen even veel geeft.”