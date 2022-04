Is het erg als kinderen in het paasweekend een keer later naar bed gaan?

Tijdens vrije dagen ben je als ouder sneller geneigd om de kinderen - voor deze ene keer dan - wat later naar bed te laten gaan. Dat is wel een keertje gezellig en de dag erna kunnen ze uitslapen. Maar kan het kwaad voor hun slaapritme? We leggen het voor aan kinderslaapcoach Ewelina de Groot.

,,Het eerste wat in mij opkomt is: waarom niet?” zegt kinderslaapcoach Ewelina de Groot, eigenaresse van Eindelijk Slapen. ,,En het tweede: kijk naar jouw kind. Je hebt kinderen die prima een uur of twee later naar bed kunnen gaan en de volgende dag nergens last van hebben. En er zijn kinderen die de extra prikkels niet aan kunnen en waarmee de volgende dag geen land te bezeilen is. Overigens is het ook goed om stil te staan bij het feit dat kinderen in Nederland vrij vroeg in bed liggen vergeleken met hun leeftijdsgenootjes in andere landen.”

Daarnaast is het normale slaapritme van je kind bepalend. Wordt je kind nog steeds een of twee keer per nacht wakker, dan is het volgens De Groot niet ideaal om de nacht nog korter te maken. Maar heb je normaliter een goede slaper, dan kun je prima wat losser met de bedtijd omgaan. ,,Hoewel veel ouders de ijdele hoop hebben dat er ‘s ochtends langer wordt geslapen als de kinderen later naar bed gaan, is dit in de praktijk vaak niet het geval. De biologische klok is, zeker in de zomer als het ‘s ochtends eerder licht is, heel sterk aanwezig en zorgt ervoor dat jouw kind op zijn gewone tijd wakker is.”

De juiste bedtijd verschilt van kind tot kind. Het moment vinden dat bij jouw kind past, kan daarom best moeilijk zijn. Daarom schreef Ouders van Nu deze handige gids, waarin precies wordt uitgelegd hoe de slaaptijden van kinderen werken en veranderen.

Slaap compenseren

Is het slaapritme na een of twee nachten later naar bed gaan direct verstoord? ,,Ook dat hangt weer af van jouw kind”, zegt de slaapcoach, ,,maar in principe niet. Gaat je kindje drie of vier avonden later naar bed, of gaat het niet een uurtje maar echt een aantal uur later slapen, dan kun je dit wel wat beter merken. Je kunt zien dat kinderen niet genoeg de kans hebben gehad om hun dag en hun prikkels te verwerken. Normaal doen ze dat in hun slaap, maar nu kunnen ze het op andere manieren overdag gaan uiten. Ze kunnen dan moeier of sneller geïrriteerd zijn.”

Quote Het belangrijk­ste is dat kinderen weten dat latere bedtijden een uitzonde­ring zijn Ewelina de Groot

Slaap kun je niet inhalen, zegt de slaapcoach, maar je kunt het wel compenseren. ,,Met name door je kinderen de avond erop wat eerder in bed te leggen.” Hoe zorg je dat jouw kind na de vakantie op maandag ‘gewoon’ weer vroeg gaat slapen, zo vlak voor een nieuwe schooldag? ,,Het belangrijkste is om je kinderen er bewust van te maken dat er tijdens de vakantie een uitzondering wordt gemaakt en het speciaal is dat ze later naar bed gaan. Na de vakantie herpakken jullie weer het oude ritme. Het is goed om je kind hierbij te betrekken, zodat het niet vanzelfsprekend is en ze begrijpen dat het een uitzonderlijke situatie blijft. Bespreek dit met je kind en maak hier afspraken over. Zo voorkom je dat ze maandagavond gaan tegenstribbelen.”

Wat je volgens De Groot nog meer kunt doen om het slaapritme te ‘resetten’, is met je kinderen naar buiten gaan. ,,Op de ochtend van de avond dat jouw kind op tijd naar bed moet, in dit geval eerste paasdag, ga je direct ‘s ochtends naar buiten. Zorg voor voldoende daglicht, want dat zet de biologisch klok van je kind letterlijk aan. Als jullie gedurende de dag ook nog zorgen voor genoeg zon- of daglicht, zal je kind die avond makkelijker, beter en sneller in slaap vallen.”

