In laatste fase van de pabo razen er nog veel vragen door Marieke’s hoofd, tot daar die ongelofelijke kick is

Dex kreeg als baby neurobla­stoom, nu doet hij mee aan een sponsor­loop

Basisschool De Bron in Enschede heeft woensdag een sponsorloop tegen kinderkanker georganiseerd. Leerling Dex Elders kreeg de ziekte neuroblastoom toen hij slechts acht maanden oud was. Inmiddels is hij genezen verklaard en rende hij dus mee voor Villa Joep.

6 oktober