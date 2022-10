In één klap twee kindjes kwijt: ‘Overal waar we kijken, zien we onze jongens’

Moeder (22) verliest twee kinderen bij ongeluk in Chaam: ‘Bij zo'n heftige gebeurte­nis overdekt trauma vaak eerst de rouw’

CHAAM/HEEZE - Een moeder (22) botst met haar auto tegen een boom. Twee van haar kinderen (0 en 4 jaar) komen daarbij om het leven. Hoe ga je als omgeving om met een drama zoals zich dat afgelopen weekend afspeelde in Chaam? ,,Het allerbelangrijkste is om er te zijn, zonder oordeel", zegt rouwdeskundige Riet Fiddelaers-Jaspers van Expertisecentrum Omgaan met Verlies in Heeze.

