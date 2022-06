‘Ik kon niet blij zijn voor mijn zwangere zusje. Ik gunde het iedereen, maar mezelf het meest’

podcastEen zwangerschap leidt niet altijd tot een blakende, gezonde baby: per jaar verliezen in Nederland zo’n 25.000 vrouwen een ongeboren kindje. In de podcast Miskraammonologen , een productie van Ouders van Nu , AD en de regionale titels, hoor je de persoonlijke verhalen van deze vrouwen.

Als Saskia zwanger raakt van haar eerste kindje, kan ze haar geluk niet op - ze staat te shaken, ze is euforisch. Al snel blijkt dat het hartje niet klopt. ,,Ik was verdrietig en onzeker en wist niet wat me te wachten stond. Of ik nog zwanger kon worden.”

En kort daarna vermoedt Saskia dat haar vijf jaar jongere zusje zwanger is. Een vermoeden dat ze absoluut niet bevestigd wil krijgen - Saskia vindt het lastig, wil het niet weten en neemt afstand van haar zusje. ,,Ik gunde het haar wel, maar wilde het niet horen. Zolang niemand het tegen me zegt, is het niet zo.” Ze gunt het iedereen, vertelt Saskia, maar ze gunt het zichzelf het meest.

‘Val me niet lastig met je zwangerschap’

Als haar zus eindelijk over de brug komt en vertelt over haar zwangerschap, barsten ze allebei in tranen uit. Saskia kan niet blij voor haar zijn. Bovendien kwam de zwangerschap van haar zus onverwachts. ,,Dat stoorde me. Zo naïef. Het komt niet allemaal maar aanwaaien. Ik vond het misgunnen, maar ik kon geen blijdschap opbrengen. Weet je, jij en je zwangerschap, veel plezier maar val mij niet lastig.”

Het gezin waar Saskia uit komt weet niet goed hoe ze er mee om moeten gaan. Saskia is verdrietig, de familie wil haar ontzien en Saskia wíl ook ontzien worden. Toch voelt ze zich buitengesloten als er echofoto’s rondgaan van haar zus, die snel worden opgeborgen als zij in buurt is. Het is superlastig, zegt Saskia. ,,Het waren zulke gecompliceerde gevoelens. Ik had nooit gedacht dat zulke gevoelens bestonden.”

Overal dikke buiken

Saskia weet niet of het ooit nog goedkomt. Als ze opnieuw positief test, is ze enorm gereserveerd. En terecht: ook de tweede zwangerschap wordt een miskraam. ,,Het was echt weer een klap in m’n gezicht. Ik was zó verdrietig. Het klinkt misschien hysterisch, maar ik dacht: komt dit ooit nog goed?” Haar twee beste vriendinnen waren zwanger, er zijn overal dikke buiken. ,,Ik dacht: ik had er ook gewoon zo bij willen lopen. Ik was heel erg bezig met die baby's, kon ik wel blij met ze zijn?”

