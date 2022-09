Hoe Geja en Jan ‘hun’ 4 meiden terugbrachten naar hun ouders in Oekraïne

Oproep Gezocht: stellen die elkaar kennen via Tinder

In september bestaat Tinder 10 jaar! Wij zijn op zoek naar stellen die elkaar hebben ontmoet via de datingapp en mogelijk inmiddels een gezin hebben dankzij Tinder. Hoe kijken jullie terug op het Tinder-avontuur? Uiteraard willen we ook een foto van jullie (gezin) laten maken.

17 augustus