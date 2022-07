Gynaecoloog: ‘Nog te vaak moet ik na miskraam zeggen: je kunt morgen niet werken’

podcastEen zwangerschap leidt niet altijd tot een blakende, gezonde baby: per jaar verliezen in Nederland zo’n 25.000 vrouwen een ongeboren kindje. In de podcast Miskraammonologen , een productie van Ouders van Nu, AD en de regionale titels, hoor je de persoonlijke verhalen van deze vrouwen.

De afgelopen weken kon je luisteren naar de persoonlijke verhalen van vrouwen over hun miskraam. Deze week geen monoloog, maar gynaecoloog Norah van Mello, die miskramen in haar spreek- en behandelkamer dagelijks tegenkomt. Er is beweging rondom het thema, valt haar op. Er is meer aandacht voor de rouwverwerking en ook de wetenschap buigt zich over het thema verlies en probeert in kaart te brengen wat vrouwen nodig hebben na deze gebeurtenis.

Een miskraam wordt, ondanks meer openheid, betere zorg of peer support, nooit een positieve ervaring, zegt de gynaecoloog. Wat er met het lichaam gebeurt, daar kun je vrouwen moeilijk op voorbereiden. Van Mello: ,,Een miskraam is eigenlijk een minibevalling. Die verloopt bij elke vrouw anders. Soms is er veel meer bloedverlies dan verwacht, of duurt het erg lang voordat de miskraam op gang komt. We weten niet waarom het lichaam soms nog zo lang vasthoudt aan een zwangerschap die niet groeit.” Ook de oorzaak blijft vaak onbekend, zegt de gynaecoloog. Een miskraam is geen ziekte, het is geen aandoening; ze noemt een miskraam een fenomeen. Een fenomeen dat gemiddeld 20.000 vrouwen per jaar overkomt.

,,Is een miskraam een ziekte die we moeten behandelen of moeten we accepteren dat dit een fenomeen van natuurlijke selectie is die zo oud is als de weg naar Rome?" Beluister de podcast waarin Norah van Mello in gesprek gaat met Miskraammonologenmaker Renée van Heteren.

Dna-foutje sluipt in het zwangerschapsproces

Je lichaam laat een zwangerschap gaan omdat er een dna-foutje in het proces is geslopen. ,,Er moet zo ongelofelijk veel goed gaan en samenkomen om tot een levend geboren kind te komen - dat is eigenlijk echt een wonder. Het is niet zo vreemd dat er af en toe in het dna-proces dingen misgaan, en dat het lichaam de zwangerschap laat passeren. Je kunt daar niks aan doen, we hebben daar geen invloed op.” Pillen voor je schildklier, prednison, bloedverdunners tegen miskramen: er zijn partijen die er hun zakken mee vullen, maar ze helpen niet.

De openheid die er momenteel langzaam wordt gecreëerd, daar ligt de hoop op een misschien draaglijkere miskraam, zegt Van Mello. ,,De impact van een miskraam kan veranderen door de steun van anderen. Het is altijd verlies. Maar ik denk dat als de toegang tot zorg passender is we mensen er beter doorheen kunnen helpen.”

,,Nog te vaak heb ik vrouwen in mijn spreekkamer die aan het doorbijten zijn; die al drie keer zijn flauwgevallen en nog even een uurtje willen volhouden op het toilet. Vrouwen die ik moet vertellen: ‘Nee, je kunt morgen niet gewoon naar je werk. Je hebt net een miskraam gekregen.’” Doordat vrouwen steeds vaker durven te zeggen ‘ik kom niet, ik voel me beroerd omdat ik zwanger was en een miskraam heb gekregen’, kan er ook voor ze gezorgd worden, zegt Van Mello. ,,Ze voelen een drempel om ons te bellen. Maar wij zijn altijd wakker. Je hoeft een miskraam niet alleen te doen.”

