Expats opgelet: dit zijn de beste Engstalige Kinderboekenweektips

Engels lezen met je kind - waarschijnlijk een beetje onwennig en ongemakkelijk, maar, redeneert Paper Moon boekverkoper Natalia Schipakina: waarom zou je je kind Engels laten leren via televisie of games, maar niet door samen te lezen? Het boekwinkeltje aan de Oudegracht is er voor de expats in Utrecht, maar ook Nederlandse kinderen en hun ouders zijn er welkom. Naast boeken verkopen, bouwt Paper Moon Books aan een community waarin ouders en kinderen uit verschillende landen samen lezen, boekpresentaties bijwonen, koffie drinken, tekenen en spelen.

Schipakina: ,,Nederlandse boekjes vertaald in het Engels gaan goed, zoals Nijntje, Jip en Janneke en vooral ook Kikker. Onze absolute bestseller is Even more Utrecht! van Ellen de Bruijn - toeristen vinden ‘m leuk omdat het de universele manier van leven in een stad beschrijft, en de illustraties zijn prachtig.”

Voor de Kinderboekenweek selecteerde Paper Moon Books de mooiste Engelstalige boeken met het thema Gi-Ga-Groen!

A First Book of Nature van Nicola Davies (auteur), Mark Hearld (Illustrator). Vertaling: Mijn eerste buitenboek

,,Het eerste natuurboek voor je kind; een simpel, prachtig boek voor alle leeftijden over de eerste ervaring met de natuur. De teksten lezen als een kinderliedje - je kunt de woorden dus ook zingen - en beschrijven hele basale ervaringen in de natuur. Hoe dieren klinken, de geluiden van de natuur. In dit boek vind je geen feiten of informatie over de natuur, maar zachte en mooie beschrijvingen in hele laagdrempelige taal.”

Story Worlds: Nature – Thomas Hegbrook. Vertaling: 100 wonderbaarlijke verhalen over de natuur

,, In dit prachtige geïllustreerde boek staat geen tekst; het vertelt je een verhaal door je platen en je eigen fantasie. Al bladerend laat het boek je nadenken over dieren, de seizoenen, de veranderende kleuren, hoe dieren met elkaar praten, wat ze te zeggen hebben, wat de wetten in de natuur zijn. Echt een boek om met je kind in te staren en zelf verhalen te bedenken.”

Things to Do Before You’re 11 3/4. An Outdoors Adventure Handbook – Sandra De La Prada, The National Trust

,,Dingen die je als kind nog moet doen voordat je twaalf wordt, daar gaat deze serie van The National Trust - het Engelse equivalent van Natuurmonumenten, om. Het is een piepklein boekje, met 50 hele leuke activiteiten om buiten in het bos te doen. Een dennenappel vullen met vogelvoer, bijvoorbeeld, en voor de dieren achterlaten. En alle toepassingen van de tak die je in het bos vindt. Of een dagboekje bijhouden met wat je die dag hebt gedaan en gezien in het bos, wat je leuk vond en waar je mee hebt gespeeld. Het boekje geeft kinderen de kans om te reflecteren op hun tijd in de natuur. Een heel origineel handboek voor kinderen!”

Among Oak - Nóra Békés, Mark S. Mullee

,,Among Oak is van hetzelfde concept als Story World: Nature: het heeft weinig woorden, maar laat de natuur spreken door de prachtige platen. Wat als bomen konden praten? Wat zou die steen zeggen van al het mos dat op hem groeit, en wat vindt het mos er eigenlijk van? Het boek beschrijft gefantaseerde dialogen tussen bomen, bosdiertjes, mos - het geeft alles in de natuur een stem. Een heel origineel en mooi boek.”

The Incredible World of Bugs – Melanie Hibbert, Stuart Martin, Leo Brown

,,Een boek over beestjes! Ik ben zelf echt bang voor insecten, maar eigenlijk weet ik nisk over ze. Dit is een wetenschappelijk, non-fictie kinderboek dat heel gedetailleerd allerlei insecten beschrijft. Het boek is van hard karton, zodat je er kaarten uit kunt drukken en die los kunt bekijken - een leuke manier om insecten echt dichtbij te laten komen en het lezen interactief te maken. Ze worden vriendelijk, die beestjes, en je begrijpt waarom ze nodig zijn.”

