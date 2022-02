Eens in de vier jaar ‘echt’ jarig: 'De grapjes kennen we nu wel'

Dit jaar bestaat 29 februari niet. Toch is de échte verjaardag van veel kinderen op die datum: hoe is dat voor hen? Voelt het eigenlijk wel bijzonder om maar eens in de vier jaar jarig te zijn, of is het vooral vervelend? Schrikkelkinderen en hun ouders vertellen.

Mathias (13) zegt soms voor de grap dat hij pas drie jaar is

Audrey Aucoins zoon Mathias, die op 29 februari 2008 geboren is en dit jaar 14 wordt, snapte toen hij jonger was niet goed waarom zijn verjaardag niet op de kalender van zijn school kon. ,,Nu wel. En hij zegt ook weleens voor de grap dat hij drie jaar is als iemand vraagt hoe oud hij is. Dan zie je de wenkbrauwen omhoog gaan.”

Lees ook Wereldprimeur in Brussel: vrouw met syndroom van Turner bevalt van gezonde baby

Mathias snapt ook dat zijn verjaardag bijzonder is. ,,Bij zijn tweede échte verjaardag mocht hij meedoen aan een tv-programma waarbij schrikkelkinderen waren uitgenodigd. Wij grappen ook weleens met hem dat hij pas mag uitgaan als hij ‘echt’ achttien jaar is, dus dat dat nog even zal duren.’’



Lees door onder de foto

Volledig scherm Mathias. © Fotografie Spheric

De verjaardag van Mathias wordt altijd gevierd op 28 februari of 1 maart. ,,Maar als het dan schrikkeljaar is, vieren we het echt groots met alles erop en eraan, en probeert de hele familie vrij te maken op die dag. Hij heeft dan ook vier jaar op zijn echte verjaardag mogen wachten!’’

,,Toen we in verwachting waren, waren we uitgerekend op 7 maart. We stonden er eerst niet bij stil dat het een schrikkeljaar was, maar toen we dat doorhadden, begonnen we te denken wat het zou betekenen als hij op 29 februari geboren zou worden. Mijn man leek dat wel leuk, maar ik dacht niet dat het echt zou gebeuren. Maar dat was dus wel zo!’’

Mariska ter Beek en haar zoon Jack (1): ‘De opmerking dat hij niet écht jarig is, kennen we nu wel’

Jack wordt dit jaar twee jaar. ,,Ik was twee jaar geleden ook écht de 29ste uitgerekend. Dat werd eigenlijk de hele zwangerschap als grap gezien”, vertelt Mariska ter Beek. De bevalling begon vroeg op 28 februari, maar door complicaties duurde alles wat langer, waardoor hij om 01:28 uur werd geboren. ,,Ik vroeg nog aan de zorgverleners voor de grap of ze misschien 28 februari wilden noteren als geboortedatum, maar dat zat er niet in!’’

,,Zelf denken we er niet te moeilijk over en vieren we het gewoon ieder jaar de laatste dag van februari, of dat nu de 28ste of 29ste is. Het zijn meer de opmerkingen van familie en vrienden waar je soms een béétje moe van wordt. Elk jaar dezelfde grap dat hij niet écht jarig is: die opmerking kennen wel nu wel, en is voor het kind op een gegeven moment niet zo leuk als hij wat ouder is.’’

Het liefst creëer je mooie herinneringen voor je kind. Maar weet hij daar later nog iets van? Hoe werkt het geheugen van je kind? Lees hoe het zit op Ouders van Nu.

Volledig scherm Baby Jack en zijn moeder © Jolien Lindeboom - Kramer

,,We leggen hem straks uit dat het een unieke geboortedag is die eens in de vier jaar voorkomt. Ik ben zelf docent en denk niet dat een kind het echt doorheeft op welke dag zijn ‘echte’ verjaardag is, ook vriendjes en vriendinnetjes niet. Waar het om gaat is om het altijd gewoon te vieren met traktaties en een feestje!’’

‘Julius wordt straks veertien. Hij heeft er nooit last van gehad schrikkelkind te zijn’

De zoon van Matthijs Wolff, Julius, wordt straks alweer veertien. ,,We vieren het eigenlijk altijd op de zestigste dag van het jaar, dus dat is meestal 1 maart. En op zijn verjaardagstaarten wordt hij ook gewoon een jaartje ouder. Als het dan wel schrikkeljaar is, wordt dat groots gevierd.’’

Volledig scherm Julius wordt 14 en viert zijn verjaardag op de zestigste dag van het jaar © Julius Wolff

Julius is eraan gewend een schrikkelkind te zijn. ,,Hij is een heel slim kind, dus hij had al gauw door dat het een grapje is als mensen zeggen dat hij niet echt jarig is. Nooit last van gehad dus. Op zijn vierde stond hij zelfs op de voorpagina van een krant als schrikkelkind, dus toen wist hij ook wel dat het iets bijzonders was.’’

De naam Julius was volgens zijn vader al bedacht, maar kort na zijn geboorte kwamen ze erachter dat de Juliaanse kalender genoemd is naar Julius Ceasar, en schrikkeldag dus een uitvinding is van Caesar. ,,Hij was dus een beetje voorbestemd om op 29 februari geboren te worden als schrikkelkind, heel toepasselijk!’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.