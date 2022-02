Eenmaal thuis van vakantie ontdekte ze een ongepland souvenirtje: ze was zwanger van de barman

Mijn studievriendin Julia en ik waren jarenlang onafscheidelijk. Gezegend met het talent om aan de lampen te hangen dansten we onbezorgd door het leven. Tot onze vakantie in Zuid-Frankrijk. Eenmaal thuis uit La Douce France ontdekte Julia dat ze een ongepland souvenirtje had meegenomen: ze was zwanger van de barman uit de plaatselijke discotheek. Julia was nog lang niet klaar om ouder te worden, en haar cocktail-shakende Romeo evenmin. Hij ontkende zijn betrokkenheid in alle toonaarden en liet mijn Julia achter met de gebakken poires. Julia had twee keuzes. Ze ruilde haar studie in voor alleenstaand moederschap óf ze koos voor haar eigen leven in plaats voor dat van de ongeboren vrucht.

Quote De Zotteklap­pers uit Forumland lieten hun dansmarie­kes weten dat een abortus alleen mag in het geval van verkrach­ting, incest, levensge­vaar of ernstige afwijkin­gen bij het kind. Alaaf!

Ik moet de laatste tijd vaak aan Julia denken. De strijd om de baarmoeder is dankzij een hernieuwd conservatisme weer springlevend. Zowel in de VS als in Polen gingen vorig jaar ultra strenge abortuswetten van kracht - met de tragische dood van twee Poolse vrouwen tot gevolg. En in ons eigen tolerante landje voerden het Platform Zorg voor Leven, een club van ‘prolife-organisaties’ en de streng christelijk SGP, een paar maanden geleden de bedenkelijke campagne ‘De week van het Leven’ met een even zo bedenkelijke commercial: ‘Vergeet het baasje in eigen buik niet’. Ook Prins Thierry I & zijn Raad van Elf sprongen vorige week op de pro-life wagen nadat een nieuw wetsvoorstel, om de verplichte vijf dagen bedenktijd voor abortus uit de wet te schrappen, ruime steun kreeg in de kamer. De Zotteklappers uit Forumland lieten hun dansmariekes weten dat een abortus alleen mag in het geval van verkrachting, incest, levensgevaar of ernstige afwijkingen bij het kind. Alaaf!

Vandaag debatteert de tweede kamer opnieuw over het afschaffen van die vijf dagen verplichte bedenktijd bij abortus. Er is goede hoop dat deze ronduit betuttelende regel na veertig jaar strijd zo goed als zeker uit de wet gaat verdwijnen. Er niks mis met bedenktijd, maar wél met de verplichting - alsof een vrouw niet al héél goed heeft nagedacht over de abortus voordat ze de ingreep ondergaat. Vooruitgang dus. Maar we zijn er nog niet. Want abortus staat - bizar genoeg - nog altijd in het Wetboek van Strafrecht. Volgens de wet moet een vrouw in een noodsituatie verkeren, anders is abortus illegaal en zelfs strafbaar. Abortus is dus helemaal geen recht, maar een uitzondering op de regel. In de praktijk worden die uitzonderingen gelukkig zeer ruim geïnterpreteerd, maar je moet er toch niet aan denken wat er kan gebeuren wanneer conservatieve partijen als FvD of SGP het voor het zeggen krijgen.

Julia verkeerde niet in een noodsituatie. Ze wilde gewoon geen moeder worden. Dat is geen misdaad, zoals nu in de wet beschreven staat. Of moord, zoals haar door pro-life types met spandoeken en gephotoshopte bloederige foetussen werd ingewreven voor de ingang van de kliniek. Maar haar goed recht. Het is toch idioot hoe vrouwen een schuldgevoel wordt aangepraat of weggezet als hulpeloze noodgevallen wanneer ze kiezen voor hun eigen leven in plaats van een ongeboren leven? Nog idioter is dat we na veertig jaar nog steeds moeten strijden voor het behoud van het recht om te beslissen over ons eigen lijf. Omdat abortus door conservatieve, gelovige of ander pro-life clubjes nog altijd gretig wordt ingezet als campagnemiddel. In godsnaam. Maak je druk over echte ‘pro-life’ kwesties. Laat je vaccineren. Zorg voor een beter klimaat. Maar laat vrouwen en hun baarmoeders met rust.

