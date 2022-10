De pijn van grootouderverstoting: 'Opa of oma leeft nog, maar bestaat niet meer'

Shiloh is net als allebei zijn ouders geboren op 10 september: ‘We hebben daar écht niet op aange­stuurd’

Het was al bijzonder dat Kim Swanborn en Vanildo Oliveira allebei op dezelfde dag jarig zijn, maar sinds deze week is 10 september nóg specialer: hun zoon Shiloh werd óók op die dag geboren. ,,Maar we hebben daar écht niet op aangestuurd.’’

15 september