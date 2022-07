Corina: ‘Ik was blij met de diagnose, er is geen grotere hel dan onverklaarbare kinderloosheid’

podcastEen zwangerschap leidt niet altijd tot een blakende, gezonde baby: per jaar verliezen in Nederland zo’n 25.000 vrouwen een ongeboren kindje. In de podcast Miskraammonologen , een productie van Ouders van Nu, AD en de regionale titels, hoor je de persoonlijke verhalen van deze vrouwen.

Als je ooit te horen hebt gekregen dat kinderen krijgen voor jou niet is weggelegd, voelt een miskraam een beetje alsof je een bonus hebt misgelopen, vertelt Corina. Je rekende er niet op, het gebeurde toch, en werd toen weer afgenomen.

Corina lijdt aan endometriose: verklevingen rondom de eileiders en baarmoeder. Die diagnose werd gesteld na jaren van pijn, heftige menstruaties en krampen en een onvervulde kinderwens. ,,Ik was opgelucht na die diagnose. Ik denk dat er geen grotere hel bestaat dan onverklaarbare kinderloosheid.”

De goedbedoelde adviezen die Corina door de jaren krijgt - eet glutenvrij, het leven wil je eerst iets leren, ontspan, neem een wijntje - kan ze vanaf dat moment afweren met haar hele duidelijke verklaring. Corina wordt kunstmatig in de overgang gebracht, en na drie maanden wordt dat proces weer omgedraaid met hormonen. ,,Het werd een medisch circus. Ik zat op de gang te wapperen met mijn collega’s van in de vijftig. Maar ik wilde niet in de overgang, ik wilde kinderen. Het tastte mijn vrouwelijkheid aan. Zou ik het niet kunnen, mag ik dan geen moeder worden? Het is lastig om dat soort stemmetjes te onderdrukken.”

Na haar behandeling wordt Corina vrij snel zwanger en krijgt tegen alle verwachtingen in een zoontje na een zorgeloze zwangerschap. ,,Daar was hij dan, het kind waar we al die tijd op hoopten, alles wat ik altijd had gewild. Ik heb daar goed op gelet: Hij is er niet om mijn ultieme wens te vervullen. Hij heeft er niet om gevraagd om geboren te worden.”

Na twee jaar beginnen ze weer met behandelingen, want door de endometriose moet ze óf aan de pil zijn of zwanger. ,,Die tien procent kans pakte voor ons echt goed uit, want ik was na de behandeling meteen weer zwanger, alweer. Ik voelde me de koning te rijk.”

Bij de 7 weken echo blijkt er een groeiachterstand. Het hartje klopt, maar heel traag, en een week later wordt de miskraam bevestigd. ,,Je beseft des te meer hoe belangrijk het succesvolle verhaal is. Ik was al moeder, ik had al wat ik wilde. De miskraam voelde als een bonus die je niet krijgt.”

De miskraam is het verlies van een droom - niet van een concreet persoon. Ze verliest het ongemerkt en dat is goed zo, zegt Corina. ,,Of het nu via een grafje of via het riool gaat, alles gaat uiteindelijk terug de natuur in.” Haar kansen op kinderen lijken verkeken, en toch wordt Corina opnieuw zwanger. ,,Ik bloedde het hele eerste trimester en heb de deur bij de verloskundige echt platgelopen. Na een miskraam ben je nooit meer onbezorgd zwanger.”

Endometriose komt relatief veel voor, en hoeft niet te leiden tot verminderde vruchtbaarheid. Lees het artikel van vruchtbaarheidsarts Tessa Cox op Ouders van Nu.

