Cito-toets spannendste tijd van het jaar? Niet op deze school: ‘Zo onbelangrijk mogelijk maken’

Nee, er komen geen posters met ‘stilte aub, Cito-toets’ op de deur van het klaslokaal van groep 8 te hangen en ze staan er zeker niet met toeters en bellen stil bij de eindtoets. ,,Ik vraag me af of alle ouders weten dat we deze week de eindtoets afnemen. We hebben in ieder geval geen mail rondgestuurd met ‘let op: spannende week, doe ze lekker vroeg naar bed”, vertelt directeur van obs Tuindorp, Lotte Bakker.