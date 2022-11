Willem en Frank zijn dadfluencers: 'Bij de voetbal hang ik dat niet aan de grote klok’

Daddy IssuesIn de serie Daddy Issues leggen we het moderne vaderschap onder de loep. Hoe gelijkwaardig zijn beide ouders in onze moederschapscultuur? Deze week ‘ dadfluencers ’ Frank en Willem, die online wél over emoties, onzekerheden of uitdagingen als vader kunnen praten.

Hoe is het als vader als je dagelijks te horen krijgt dat je zoon liever bij mama is dan bij jou? Hoe geef je je grenzen aan als je kinderen je steeds meer aan het testen zijn? Hoe fijn is het om je als vader soms even klein te voelen bij je eigen vader? Het zijn onderwerpen die ‘dadfluencer’ Frank Kohlen (35 jaar, 11,3k volgers), vader van Sam (6) en Guus (4) bespreekt op Instagram onder de naam ‘papa zijn’. ,,We weten allemaal hoe we papa moeten worden, maar niet hoe we papa moeten zijn”, zegt Frank. Toen zijn vrouw zes jaar geleden voor het eerst zwanger werd, waren er honderden blogs waarin zij tips over het moederschap kon lezen, maar zelf kwam hij niets tegen voor vaders.

Daarom begon hij zijn eigen blog, daarna volgde zijn Instagrampagina. Hij begon met het delen van praktische tips, zoals het posten van zelfgemaakte groentehapjes, of laten zien hoe je babyflesjes uit moet koken. ,,Je moet maar net weten hoe dat allemaal moet, als kersverse vader heb je nog geen benul. Je moet alles zelf maar uitvogelen.” Dus waarom geen andere mannen daarmee op weg helpen?

Steeds meer mannelijke volgers

Inmiddels post Frank ook persoonlijkere content. Over hoe moeilijk de peuterpubertijd is en hoe je soms als vader alleen maar loopt te mopperen. Of over hoe hij vaak het overzicht mist; de jongens te laat voor zwemles heeft opgegeven, traktaties op school is vergeten of te weinig boodschappen voor het avondeten heeft gedaan. Andere vaders lijken dat te kunnen waarderen. ,,Steeds meer vaders vragen mij op Instagram om advies”, vertelt Frank.

Ook Willem van Sas (34) - auteur van het boek Dad, you got this en op Instagram beter bekend als daddyhox (31,7k volgers) - heeft de afgelopen jaren steeds meer mannelijke volgers gekregen. ,,Mijn volgers waren eerst voor 95 procent vrouw. Maar grappig genoeg kwamen daar steeds meer mannen bij toen ik persoonlijkere dingen over het vaderschap ging delen.”

Hij krijgt vooral veel reacties op posts waarin hij over zijn ADHD praat. Want hoe is dat, om vader te zijn en ADHD te hebben? ,,Voor veel mannen is dit een kwetsbaar onderwerp, waar ze niet altijd met hun partner over kunnen praten. Als ze mij daar open over zien praten, is voor hen de drempel minder hoog er ook voor uit te komen. Of om mij om hulp en tips te vragen.”

Voetbal boven baby’s

Willem vindt het ook niet moeilijk om online persoonlijke dingen te delen over zijn leven met zijn vrouw Rachel van Sas, ook wel bekend als ‘De Huismuts’ (154k volgers). Zoals dat ze af en toe een relatietherapeut zien. ,,Ik krijg dan veel reacties van vaders die het heel bijzonder en mooi vinden dat ik dat zomaar deel. Maar ik wil laten zien dat relatietherapie helemaal niks heftigs is. Je relatie hoeft niet kapot te zijn voordat je die stap maakt.”

De belangrijkste boodschap die hij in zijn boek én online wil overbrengen aan vaders is: ,,Wees een leuk en warm persoon voor je vrouw, je kinderen én jezelf, dan ben je vanzelf ook een leuke vader.” Toon daarbij je emoties, communiceer, werk aan jezelf en verleg je grenzen, voegt Willem daar nog aan toe. Zo volgde hij laatst een ademworkshop die hem ondanks zijn verwachtingen (‘ik ben echt helemaal niet spiritueel’) blij had verrast. ,,Zoiets kan je echt helpen je nog lekkerder te voelen in je vaderrol. Dat post ik dan op instagram. Alle vaders moeten dat weten!”

Emoties, onzekerheden of uitdagingen als vader; het zijn onderwerpen waar dadfluencer Frank steeds beter over kan praten. Maar dat is in het echte leven wel anders. ,,In mijn vriendengroep praten we niet zoveel over het vaderschap. Voetbal is bij ons een populairder thema dan baby’s. Ik hang dan ook niet aan de grote klok dat ik online veel over het gezinsleven deel. Dan zou ik toch wel een beetje raar worden aangekeken.” Daarom is het zo fijn, zegt Frank, dat het online wél gewoon kan.

