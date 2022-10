Bart en Eric willen een kind via draagmoederschap; ‘Speld in een hooiberg’

Oproep Oproep: stuur ons het leukste herfstui­tje voor kinderen

Paddestoelen zoeken, knutselen met kastanjes, een krijspaleis opzoeken of een mooie boswandeling: de meeste ouders krijgen de herfstvakantie zo wel gevuld. Maar wat zijn de allerbeste tips voor een spannend, cultureel, creatief of bijzonder uitstapje met je kinderen? De redactie Gezin wil graag van lezers weten: welk herfstuitje is níet te missen?

20 oktober