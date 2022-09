Anouk en Annouk hebben meer gemeen dan alleen hun naam: ze zijn opnieuw samen zwanger

Hoe krijgen jullie het voor elkaar, opnieuw tegelijk zwanger.

,,Dat is echt toeval", roept Hoogendijk, met haar 37 jaar de oudste van het stel. ,,We wisten wel van elkaar dat we allebei nog een kindje wilden. Maar ik had al eerder opnieuw moeder kunnen zijn, ik heb twee keer een miskraam gehad. Je hebt het niet voor het uitkiezen. Het is superleuk dat onze oudste kinderen dezelfde leeftijd hebben, dat maakt het ook makkelijk om met elkaar af te spreken. En dat we nu dan weer samen zwanger zijn is zeker bijzonder.”