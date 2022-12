Aandacht voor lezen hard nodig: ‘Laat kinderen boek pakken dat ze zelf interessant vinden’

Driekwart van Nederlan­ders wil gratis mediator bij dreigende vechtschei­ding

Driekwart van de Nederlanders (76 procent) zou een gratis mediator bij een echtscheiding of een zeer ernstig relatieconflict met of zonder kinderen zeer waarderen. Dat blijkt uit een enquête van Kantar Public in opdracht van de SGP.

21 november