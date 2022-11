55 jaar nadat ze overleed, kon haar vader zijn doodgeboren meisje alsnog inschrijven bij burgerlijke stand

Daddy Issues Willem en Frank zijn dadfluen­cers: 'Bij de voetbal hang ik dat niet aan de grote klok’

In de serie Daddy Issues leggen we het moderne vaderschap onder de loep. Hoe gelijkwaardig zijn beide ouders in onze moederschapscultuur? Deze week ‘dadfluencers’ Frank en Willem, die online wél over emoties, onzekerheden of uitdagingen als vader kunnen praten.

3 november