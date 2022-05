Zwemseizoen in Blaarmeersen gaat nu ook officieel van start: wie binnen wil, moet identiteitskaart scannen

Eindelijk groene vlag op recreatiedomein Blaarmeersen. Door de zomerse temperaturen wordt zwemmen al sinds vorige week oogluikend toegestaan, maar nu mag het ook voor écht. Wel is het domein net als vorig jaar volledig afgesloten met hekken. Voor Gentenaars is de toegang gratis. Niet-Gentenaars, ouder dan twaalf, betalen vier euro.

“De afbakening lag al langer op tafel”, benadrukt schepen van Sport Sofie Bracke (Open VLD). Vorige zomer waren er verschillende incidenten met -voornamelijk Brusselse- jongeren. En ook de jongste dagen staken de problemen opnieuw de kop op. Zo trapten vorige week enkele amokmakers een ruit uit van een bus van De Lijn op terugweg van de Blaarmeersen.“Die voorvallen willen we vermijden", zegt Bracke. “Wie aankomt op de Blaarmeersen moet zijn identiteitskaart scannen. Oproerkraaiers kunnen zich zo niet langer achter hun anonimiteit verschuilen.”

De hekken roepen wel wat protest op. Dit najaar beslist de Stad Gent of er definitief hekwerk komt. De actiegroep #BlaarmeersenHekkenVrij zet alvast druk om die beslissing niet te nemen. “We gaan dit seizoen volop evalueren”, licht Bracke toe. “Medewerkers, bezoekers en experten, allemaal mogen ze hun zegje doen. Ook ik zou liever geen hekken zien, maar we doen dit zodat iedereen zich veilig kan voelen. Ik hoor dat Gentenaars uitwijken naar Vosselare Put (in Deinze, red.) om daar te gaan zwemmen. En dat terwijl we hier zo’n schoon domein hebben.”

(lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm Schepen Sofie Bracke (Open VLD) verdedigt de beslissing om hekken te zetten rond de Blaarmeersen: "Iedereen moet zich hier veilig voelen" © Cedric Matthys

Volledig scherm Ook deze 'pannakooi' op speelweide is nieuw. © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm De Stad Gent investeerde in rieten parasols: nu enkel nog een zonnetje. © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm Wie binnenkomt in de Blaarmeersen moet eerst zijn identiteitskaart scannen. © Wannes Nimmegeers

Vroeger start zwemseizoen

De Stad Gent investeert deze legislatuur 8 miljoen euro in de Blaarmeersen. Na de zomer worden onder meer de cafetaria en de buitenspeeltuin grondig aangepakt. Maar ook nu is er hier en daar al wat te zien. Bracke: “Zo zijn de rieten parasols en het pannaveld (een klein voetbalveld, red.) nieuw. Laat het duidelijk zijn, we laten die domein niet verloederen.”

Wie de vernieuwingen wil aanschouwen, is nog welkom tot het derde van september. Het officiële zwemseizoen start nu tijdens de verlengde weekends. Vanaf half juni zijn er redders, bewakers en sfeerbeheerders op woensdagen en in het weekend. In de zomervakantie zijn er elke dag mensen. “Buiten de openingsuren mag je niet zwemmen”, zegt Bracke. “Dan is de zone niet langer afgebakend.”

Voor volgend jaar wordt gekeken om het zwemseizoen sneller te laten starten. De Stad Gent kreeg veel kritiek toen bleek dat de afgelopen dagen ondanks het mooie weer de rode vlag werd gehesen. “We laten dit onderzoeken", aldus Bracke. “Er moet immers voldoende redders zijn. Ik wil géén zwembaden sluiten om de Blaarmeersen te openen. Dat is niet de bedoeling.”

LEES OOK