Zwemmen in Rozebroeken kan nu ook met eco-cheques, met dank aan de 2.139 zonnepanelen op het dak

De zonnepanelen zijn niet de enige groene ingreep aan Rozebroeken. “We proberen zwembad – en regenwater maximaal te recupereren", zegt LAGO-CEO Diether Thielemans. “Die inspanningen lonen. Ze betalen zich voor een groot deel vanzelf terug. We slagen erin om 25 tot 50 procent van de benodigde energie op de site zelf te produceren en te recupereren. Zo wordt het regenwater op en rond de site opgevangen, gefilterd en gebruikt om te poetsen. We recupereren daarnaast de warmte uit de omgevingslucht en het afvalwater zodat er minder energie nodig is om water en (verse) lucht op te warmen. Wanneer een bad leegloopt wordt het water opgevangen in een buffer zodat de kwaliteit en de warmte behouden blijft en het energieverlies tot een minimum beperkt wordt. Voorts werken de douches met een waterbesparende douchekop, waardoor tot vijfmaal minder water verbruikt wordt.” Het Gentse zwemparadijs is binnen de LAGO-groep koploper qua opwekte energie, met 371 Megawatt of het jaarverbruik van zo’n 126 gewone huishoudens.