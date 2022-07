“Zwem niet op de Gentse Feesten, het is levensgevaarlijk.” Stad en politie waarschuwen nu het warmer wordt

“Het is niet alleen verboden om te zwemmen, het is ook gewoon gevaarlijk”, waarschuwt feestenschepen Bram Van Braeckevelt (Groen). “Het water staat heel laag, er ligt ook heel wat rommel in. Je riskeert serieuze verwondingen. Het is niet dat we mensen verfrissing willen ontzeggen, maar spring niet in de Gentse waterlopen.”

Politiewoordvoerder Matto Langeraert vult aan. “De brandweer heeft controles gedaan. Ze vonden in het water ijzeren staven die nauwelijks 20 centimeter onder het wateroppervlak staken. Kom je daarop terecht, dan ben je gewoon doorboord. Los daarvan staan er stevige boetes op zwemmen in Gent-centrum. 120 euro, of 60 euro voor minderjarigen. Dat geldt overigens ook voor zwemmen in het Houtdok, of op andere plaatsen waar zwemmen verboden is. Een duik in de Blaarmeersen is gratis voor Gentenaars, en kost 5 euro voor niet-Gentenaars. Dat is een veel beter idee.”