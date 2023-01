Zware klap aan Watersportbaan: brandweer moet bestuurster (53) bevrijden na botsing met vrachtwagen

Gent Assisenpro­ces tegen trucker die collega doodstak uitgesteld

Het assisenproces van een 45-jarige Bulgaarse vrachtwagenchauffeur die wordt beschuldigd van doodslag op zijn 34-jarige landgenoot en collega-trucker in 2018 in Gent, is uitgesteld. De beschuldigde is opgepakt in Frankrijk voor andere feiten.

