Zwalpende wagen uit verkeer gehaald: “Onderweg naar frituur trok passagier aan mijn arm omdat hij honger had tijdens ramadan”

De Gentse politie merkte op hoe een wagen zwalpend over de rijbaan reed. De agenten maanden de bestuurder aan om aan de kant te gaan, wat hij ook deed. Toen ze verhaal gingen halen, kwam de bestuurder met een wel erg opmerkelijk verhaal op de proppen. In de rechtbank herhaalde hij wat hij toen had gezegd.

“Het was toen ramadan en samen met enkele vrienden hadden we besloten om frieten te eten. Onderweg naar het frituur trok mijn passagier plots aan mijn arm, omdat hij erg veel honger had en hij wilde dat ik me haastte. Daarom kostte het me even moeite om de wagen onder controle te houden.” De rechter legde de bestuurder een rijverbod van acht dagen op.