Zwakbegaafde Matthias (29) werd slachtoffer van zinloos geweld: dader en man die alles filmde, blijven in de cel

De zwakbegaafde Matthias (29) uit Evergem werd begin april door zijn zogezegde vrienden in de val was gelokt en in het ziekenhuis geslagen . De dader, een 23-jarige man uit Zottegem, kon snel opgepakt worden. Ook een tweede dader, de 57-jarige handlanger die alles filmde, werd gearresteerd. Hun aanhouding werd nu voor de tweede keer verlengd. “Hij wordt stilaan terug de oude, maar toch hebben we schrik voor wat de toekomst zal brengen”, vertelt de zus van Matthias.

Matthias De Neef is fysiek 29 jaar oud, maar heeft de mentale leeftijd van een 6-jarig kind. Daarom verblijft de twintiger in Sint-Kruis-Winkel, op de site Moervaart van Kompas vzw. Daar kan hij zelfstandig verblijven, met ondersteuning. Begin april lokten enkele zogezegde vrienden, onder leiding van de 23-jarige N.R., Matthias naar Zottegem. Ze beloofden hem een gsm en 10 euro, wat voor de zwakbegaafde Matthias voldoende was.

Videobeelden

“Mijn broer heeft moeite met het inschatten van dergelijke situaties en gaat meteen overstag wanneer iemand hem iets belooft”, vertelde zijn zus Tiffany eerder. En dus trok Matthias naar Zottegem, waar het al snel volledig fout liep. In de woning van N.R. werd hij een eerste keer in elkaar geslagen. Zomaar. Op videobeelden — gemaakt op vraag van de dader zelf — is te zien hoe hij, zonder enig verweer, het zwaar te verduren krijgt. En enkele ogenblikken later volgt een tweede rammeling.

Mochten de daders vrijkomen, dan vrezen we dat Matthias hier niet goed op gaat reageren Christina, Zus van Matthias

Matthias kon uiteindelijk ontsnappen en vluchtte naar het station van Zottegem, waar hij de trein naar huis wilde nemen. “Maar die lafaards lieten hem niet gaan.” N.R. sloeg een derde keer toe, maar ging verder. Veel verder. Op beelden, uiteraard opnieuw op vraag van N.R., is te zien hoe de agressieveling op Matthias toestapt terwijl die luidop vraagt wat hij mis gedaan heeft. Het haalt niets uit, want meteen komt de eerste vuistslag. Daarna wordt hij bij de keel gegrepen en tegen de grond gewerkt. Terwijl hij weerloos neerligt, krijgt hij nog enkele rake trappen tegen het hoofd. Vijftien seconden lang gaat N.R. door, waarna hij Matthias voor dood achterlaat.

Een buurvrouw zag Matthias roerloos liggen en verwittigde de hulpdiensten. In het ziekenhuis werd een bloedklonter in de hersenen vastgesteld. Drie dagen lang moest Matthias, onder strenge bewaking, rusten in zijn ziekenhuisbed.

Schrik voor de toekomst

Vandaag gaat het beter met de jongeman. “Hij wordt stilaan terug de oude en heeft zelfs een tattoo laten zetten, geschonken door tattooshop ‘Bonnie & Clyde' uit Eeklo. Zij waren zo aangedaan van wat hem overkomen was, dat ze iets wilden terugdoen. Hij heeft ‘veni vidi vici’ laten zetten”, vertelt zus Christina. “Toch hebben we schrik voor wat de toekomst zal brengen. Mochten de daders vrijkomen, dan vrezen we dat Matthias hier niet goed op gaat reageren.” Dat vrijkomen zal nog niet voor eerstdaags zijn, want de raadkamer verlengde vrijdag de aanhouding van de twee daders. Zij zullen nog minstens 30 dagen in de cel verblijven.

