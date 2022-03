Zwaar ongeval op E17 in Gentbrugge tussen vrachtwagen en twee auto’s: “De weg is ondertussen vrijgemaakt”

Gent We zijn al met 264.676: Gentenaars vroegen opvallend minder echtschei­din­gen aan in 2021, ook minder overlij­dens

Het jaar 2021 is nauwkeurig omgezet in cijfers. De belangrijkste trends die daaruit af te leiden zijn: we zijn (opnieuw) met meer Gentenaars, met dank aan een hele hoop coronababy’s. In 2021 werd er — in tegenstelling tot in 2020 — wél weer volop getrouwd, en opvallend minder gescheiden. En ook: we noteerden het laagste bruto-sterftecijfer ooit: slechts 8,57 mensen per 1.000 inwoners zijn in 2021 overleden.

